Наразі немає чіткої позиції щодо притулку для росіян від влади Казахстану. Про це для 24 каналу розповів лідер казахської політичної партії "Опора народу" Нурджан Альтаєв.

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"Була заява спікера сенату про те, що не буде жодних обмежень, але конкретних планів, як діяти, теж не було. Ми разом ще з трьома опозиційними партіями вимагаємо від влади, щоб кордон Казахстану з росією був закритим", – сказав Альтаєв.

Для перетину кордону немає обмежень

За словами політика, з початку повномасштабного вторгнення до Казахстану офіційно приїхали приблизно півтора мільйона росіян. Якась частина з них поїхала далі, але з початком мобілізації є страх, що величезна кількість представників окупантів знову приїде.

Наразі Казахстан не планує видавати росіянам дозвіл на проживання. Він перебуває з росією в Євразійському економічному союзі, тому є вільне пересування людей через кордон. Росіяни лише мають зареєструватися у міграційній поліції впродовж трьох днів після приїзду. Інших обмежень немає.

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Які є ризики

Альтаєв зазначив, що зараз величезна кількість росіян перебуває в Казахстані й через це майже неможливо винайняти номер в готелях великих міст. Крім цього, зросли ціни на оренду квартир.

"Зараз весь народ і громадські організації вимагають від президента, щоб той закрив кордон з росією. Є ризик, що росія може почати війну й з Казахстаном, а ці росіяни, які тут оселилися, будуть диверсійними полками", – вважає політик.

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