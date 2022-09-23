Російські окупанти на нашій землі помирають або отримують поранення. Черговий доказ про це розповіли у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 23 вересня.

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З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставили 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом,

– мовиться у повідомленні.

Також продовжується примусова мобілізація.

Як росіяни поповнюють втрати

У Генштабі зазначили, що для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Горлівці, 19 вересня, представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу 10 чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров'я.

З 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії намагались завербувати ув'язнених, але безуспішно.

Виконуючи часткову мобілізацію, окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планують набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Поранення російського генерала

Генштаб також повідомив, що наші військові зуміли попрацювати вдало і один російський генерал отримав поранення. Мовиться про генерал-майора олега цокова – тепер він не може виконувати свої обов'язки.

Після вогневого ураження Збройних Сил в Україні в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова.

За наявною інформацією, його евакуювали з місця дислокації 20 вересня. Такий собі подарунок для окупанта до дня народження.

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