Российские оккупанты на нашей земле умирают или получают ранения. Очередное доказательство об этом рассказали в сводке Генштаба ВСУ на утро 23 сентября.

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С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставили 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры принять еще 200 тел в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Также продолжается принудительная мобилизация.

Как россияне восполняют потери

В Генштабе отметили, что для пополнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Горловке, 19 сентября, представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу 10 мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

С 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании пытались завербовать заключенных, но безуспешно.

Выполняя частичную мобилизацию, оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируют набрать из числа работников частных охранных предприятий, у которых есть опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

Ранение российского генерала

Генштаб также сообщил, что наши военные сумели поработать удачно, и один российский генерал получил ранения. Речь идет о генерал-майоре олеге цокове – теперь он не может выполнять свои обязанности.

После огневого поражения Вооруженных Сил в Украине в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор цоков.

По имеющейся информации, его эвакуировали с места дислокации 20 сентября. Такой себе подарок для оккупанта ко дню рождения.

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