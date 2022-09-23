Однако частичная мобилизация , которую объявил президент страны-агрессорки, не повлияет на ход боевых действий в Украине. Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт, полковник запаса, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Российские власти заявили о том, что будут мобилизовать резервистов, имеющих определенные военные специальности.

В качестве мобилизованных россиян будут использовать на фронте

"Однако у этих людей нет никакой боевой подготовки. Они не знают, что делать на линии фронта", – сказал военный эксперт.

Свитан предположил, что эти мобилизованные россияне не смогут использовать даже как "пушечное мясо". То есть, их не будут отправлять на украинские позиции, чтобы они выследили наши огневые точки.

Их будут использовать в качестве "вьючных животных". Первая волна российских "мобиков" будет обеспечивать штурмовые группы, уже сейчас воюющие в Украине. Они будут носить минометы, мины, подавать снаряды,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что эффективность мобилизованных будет такой же нулевой, как и "мобиков", которых россияне ловили на оккупированном Донбассе. Потому они никак не смогут переломить ход войны.

"Даже не заметим мобилизационную волну в России"

Частичная мобилизация в России может повлиять на оказание Украине военной помощи.

Число пакетов военной помощи только увеличится. Уже сейчас нам предоставляют очень много наступательного вооружения, которое будет перемалывать это российское мясо, которому кремль даже не способен обеспечить соответствующий уровень защиты.

– отметил военный эксперт.

По его словам, благодаря западному оружию ВСУ начнут отправлять на "концерт кобзона" гораздо больше россиян.

"Я думаю, враг будет терять по 300 - 400 человек в день. Если мы каждые 2 дня будем отмечать двигать около батальона, то мобилизационную волну в России мы даже не заметим" , - сказал Свитан.

Роман Свитан рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео

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