Украинские военные продолжают наносить врагу потери. В ОК "Юг" рассказали, что украинская авиация отработала 5 ударов по двум вражеским системам ПВО в Херсонском и Каховском районах, а также по 3 районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславщине.

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Кроме того, в ОК "Юг" поделились, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 огневых задач.

В частности, усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы. Ослабили вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта. Поразили месторасположение росгвардии в Херсоне,

– говорится в сообщении.

Потери врага

В течение суток удалось уничтожить:

57 оккупантов;

30 единиц техники (в частности, 2 гаубицы, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", "Град").

Также удалось ликвидировать:

2 беспилотника типа "Орлан-10";

дрон-камикадзе "Шахид-136".

А еще герои ВСУ уничтожили 3 склада с российскими боеприпасами.

Украинцев просят быть осторожными

В ОК "Юг" заявили, что в Черном море вдоль крымского побережья находится 3 надводных и 1 подводный носители высокоточного оружия. Суммарный залп – 28 крылатых ракет "Калибр". Угроза ударов по территории Украины остается.

Людей просят оперативно реагировать на воздушную тревогу.

Общие потери врага

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 24 сентября удалось ликвидировать 56 300 российских военных. Кроме того, уничтожили:

танков – 2 262 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 4807 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 1361 (+6) единиц,

РСЗО – 327 (+1) единиц,

средства ПВО – 170 единиц,

самолетов – 255 (+1) единиц.

Обратите внимание – потери врага за 24 сентября: смотрите видео