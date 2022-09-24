З моменту оголошення мобілізації, зауважимо, пройшло лише три дні. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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У селі залишилися лише жінки

Загалом, згідно з росЗМІ, на службу в армію призвали 59 чоловіків.

Зверніть увагу! У селі до проведення "спецоперації" та мобілізації проживали лише 420 росіян, з яких 195 – чоловіків. Відтак, зараз залишилось лише 225 жінок.

Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки. У понеділок треба прибути до військкомату,

– розповіло джерело росЗМІ.

У сусідніх селах ситуація майже така сама. Ба більше, почали надходити повідомлення про мобілізацію громадян, які, згідно з указом путіна, не підлягають призову. Наприклад, у Бурятії заявили, що військкомати помилково вирішили мобілізувати 70 багатодітних батьків і громадян, які не служили.

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