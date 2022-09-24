З моменту оголошення мобілізації, зауважимо, пройшло лише три дні. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.
Цікаво У Бурятії повістки отримують навіть покійники, а вчителі розносять їх по ночах
У селі залишилися лише жінки
Загалом, згідно з росЗМІ, на службу в армію призвали 59 чоловіків.
Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки. У понеділок треба прибути до військкомату,
– розповіло джерело росЗМІ.
У сусідніх селах ситуація майже така сама. Ба більше, почали надходити повідомлення про мобілізацію громадян, які, згідно з указом путіна, не підлягають призову. Наприклад, у Бурятії заявили, що військкомати помилково вирішили мобілізувати 70 багатодітних батьків і громадян, які не служили.
Часткова мобілізація: що відомо
- Володимир путін оголосив часткову мобілізацію в росії 21 вересня. Як розповідав глава міноборони сергій шойгу, кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Попри заяви влади, є підстави вважати, що справжня кількість людей, яких планують кинути на війну в Україну, може сягнути понад 1,2 мільйона осіб. Зокрема, це дозволяє зробити 7-й засекречений пункт, у якому йдеться про кількість людей, що підлягають мобілізації. Його разом з указом не опублікували.
- Випадки вибіркової мобілізації у росії не поодинокі. В Інституті вивчення війни помітили, що кремль, ймовірно, переважно мобілізує неетнічних росіян та іммігрантів. Частіше військову службу пропонують для тих середньоазійських іммігрантів, які отримали російське громадянство протягом останніх 10 років.
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