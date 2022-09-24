Велику відповідальність за вручення повісток, зокрема у Бурятії, несуть шкільні вчителі. Про це 24 каналу розповіла президентка фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.

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Повістки для всіх

Бурятська опозиціонерка зазначила, що у росії проводять не часткову мобілізацію, а повноцінну.

Путін вкотре збрехав. Повістки отримують всі: студенти, пенсіонери, люди без кінцівок, багатодітні батьки, люди без ока і навіть покійники. У моєї знайомої Наталії Семенової брат загинув кілька років тому – йому теж прийшла повістка. І вручали їх справді ночами вчителі. Це найдивовижніше й найогидніше,

– пояснила активістка.

За її словами, це багато що пояснює, позаяк вчителі у росії відомі тим, що "фальсифікують "по ночах" вибори".

"Тепер вони розносять повістки, а вдень проводять "уроки про важливе", розповідаючи учням, які "скрєпи" є в росії. Ви приблизно розумієте, що ці люди можуть казати дітям", – розповіла Гармажапова.

Опозиціонерка розповіла, що випадки вручення повісток не обов'язково відбувається "за процедурою".

"Повістку о 4-й годині ранку принесли місцевому жителю Олексію Кіму. Він пенсіонер, який під опікою має дитину з інвалідністю. Але це не завадило принести йому повістку", – додала співрозмовниця.

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У іншому випадку – людина "послала" представників з повісткою. Вдень чоловік поїхав заправляти машину, і повз нього проїжджав автобус, куди вже навантажили схоплених призовників.

"Його побачили з цього автобуса. Зупинилися біля автозаправки, схопили та почали запихати до інших призовників – без документів, одягу та речей. Машина його залишилася на автозаправці", – розповіла Гармажапова.

За її словами, до когось з повісткою можуть просто прийти на роботу.

"Людина каже, що вона нічого підписувати не буде й не розуміє, що відбувається. Водночас чоловіку погрожують, що залучать свідків й на нього складуть протокол. Ось таким чином це роблять. Й справді, у першу добу ми отримували багато таких звернень", – підкреслила активістка.

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Військкомати мають "план"

Президентка фонду "Вільна Бурятія" вказала, що на місцях райони, ймовірно, мають надати "планову" кількість мобілізованих. Однак, на її думку, все свідчить про те, що місцева влада не може виконати "запит".

Вони відправили силовиків у ліс. Тому що у Бурятії є такий вираз "на горіхи" – у певний сезон жителі Бурятії ходять до лісу, щоб збирати кедрові горіхи. Зараз цей сезон, і багато чоловіків займаються саме цим. Силовики їх виловлюватимуть, щоб ті більше не збирали "горішки", а вбивали українців. Ось так все і працює,

– пояснила опозиціонерка.

Вона додала, що у перший день фонд отримував дуже великий потік запитів від потенційно мобілізованих про те, які закони та механізми є, щоб уникнути "поїздки на війну", а в другий та третій – почали отримувати однакові повідомлення щодо того, як виїхати до інших країн.

"Це абсолютно стандартні повідомлення. У телеграм-каналах типу: "як виїхати" до Монголії, Казахстану та Киргизстану дуже багато людей. Ви приблизно розумієте, як люди це сприйняли. Я вважаю, що це чергова "перемога" великого "геостратега" владіміра путіна, який часто каже, що росія розвалиться, якщо не буде сильної руки", – іронічно зауважила Гармажапова.

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Водночас вона бідкається, що звірства російської армії ототожнюють переважно з російськими нацменшинами.

"Спочатку розпочинається війна. На жаль, буряти брали участь у ній – це заперечувати безглуздо. Водночас вони становлять 0,3 відсотка населення росії. Їх зробили головними лиходіями й казали, що "брати слов'яни зрозуміють один одного, а дикуни з національних околиць – це варвари". Це приблизно зробили так", – резюмувала активістка.

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