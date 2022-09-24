Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що військового мистецтва нашого командування та Західних партнерів вистачить, щоб зламати російське військо якимось оригінальним способом.

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"Путін збирає "машину", яка розчавить росію"

Шейтельман зазначив, що путін відмовляється визнати поразку. Адже нормальний політичний лідер визнав би програш та пішов би готуватися до наступної війни, вивчивши власні помилки.

У нього пішло би 2 – 3 роки на підготовку нової армії, вторгнення до нас. І він би з новими силами, враховуючи помилки, нас би все-таки захопив,

– вважає політтехнолог.

Однак, зауважив він, путін усе ще розраховує перемогти. У нього ще є 25 мільйонів людей, які він може до нас прислати. Аби їх усіх знищити, нам, найімовірніше, знадобиться декілька років та безмежна кількість HIMARS.

Я думаю, що вся його мобілізація впаде під власною вагою. Він збирає "машину", яка розчавить росію,

– сказав Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що в росії мають намір мобілізувати мільйон осіб. Якщо до цієї кількості додати жінок та дітей, то, можна сказати, що у війні візьмуть участь 3 – 4 мільйони людей.

Коли в такій країні, як росія, 3 – 4 мільйони учасників війни, щось десь почне ламатися,

– наголосив Шейтельман.

Він вважає, що найголовніша надія на те, що ця "машина" розчавить сама себе, як вона зжерла сама себе, зокрема, під Києвом.

"Наближається "судний день"

Шейтельман розраховує, що наше командування завдяки розвідданим від Західних партнерів знайде якусь точку, куди можна вдарити, щоб розвалилася вся система, як картковий будинок.

На його думку, мистецтва нашого військового керівництва та Західних партнерів має вистачити, щоб зламати її якимось оригінальним, незвичайним способом.

Наближається "судний день". Медведєв же нам чим погрожував!? Що після ударів по Криму настане "судний день". Чому війна Судного дня в Ізраїлі так називається? Тому що вона почалася в такий день святковий, "судний день",

– зауважив політтехнолог.

За словами Шейтельмана, цього року він випадає в ніч з 5 на 6 жовтня, тобто за два дні до дня народження путіна. Тому там точно щось буде – або путін вдарить атомною зброєю, або ми знайдемо якусь його слабкість.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

До речі – путіна зловили на брехні щодо мобілізації: дивіться відео