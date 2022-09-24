Після звернення путіна вплив війни проти України на російський соціум лиш посилиться. Про це 24 каналу розповів блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський.

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Щось пішло не за планом

Експерт зазначив, що тепер у росії всі почали здогадуватися, що все ж таки щось пішло не так.

Для багатьох росіян ця мобілізація стала шоком, тому що вони вірили путіну, який говорив, що не буде мобілізації. Він казав, що не буде призову резервістів – тільки професійна армія "розв'язуватиме задачі й вона впорається". Тепер ця армія зникла, людям нічого не пояснили, набираючи просто гарматне м'ясо. Я думаю, що більшість людей все розуміють,

– пояснив оглядач.

За його словами, росіяни можуть боятися це відкрито висловлювати, однак у суспільстві точно не підтримають такої "вакханалії".

"Коли війна приходить в кожну родину... Або ж може прийти каліка або труна, то це зовсім інше ставлення. Раніше до цього воювали або найманці або професійні військові, позаяк "у них робота така". Саме це росіяни підтримували, тому що це не стосувалося безпосередньо їх. Зараз ситуація кардинально змінюється", – додав Казанський.

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Чи вплине мобілізація на фронт

Журналіст вказав, що у чомусь нові призовники з росії допоможуть окупантам на полі бою, тому що "кількісний вал солдатів також є фактором".

Але ми бачимо, що росія воює методами Першої світової війни, коли йде масова мобілізація, усі штурмують укріплені споруди. Світ змінився й зараз пройшло вже 100 років. Не така демографія у росії вже, коли можна було "вигрібати" мільйони солдатів, щоб нищити їх у війні. Після чого справді фіксувалася дуже висока народжуваність,

– підкреслив блогер.

На його думку, зараз таких умов немає. Щобільше, він переконаний, що вже багато років "вимирає" основа російської армії – російська глибинка.

"Важко побудувати імперію без людей, позаяк вони розвивалися у період вибухового зростання населення. Зараз, коли населення росії скорочується на мільйон в рік, ця модель вже не працює. Все це призведе до катастрофи – росія до неї летить", – запевнив Казанський.

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За його словами, у росії швидкий крах держави розуміє невелика кількість людей, які можуть критично мислити.

"Більшість росіян втратили цю навичку. Я не знаю, до чого вони прийдуть, але росію чекає якийсь крах", – резюмував експерт.

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