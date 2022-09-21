Замість переговорного процесу путін пішов шляхом ескалації. Про це 24 каналу розповів російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Мобілізація у росії буде зовсім не такою, як її уявляє путін, – опозиційний журналіст

Новий шлях до ескалації

Експерт переконаний, що у кремлі, ймовірно, не всі задоволені рішенням путіна щодо часткової мобілізації в росії.

Зрозуміло, що там панує паніка в бункері й, напевно, дуже серйозні розбіжності. До останнього часу вся їхня тактика спрямовувалась на те, щоб будь-якими шляхами, використовуючи Макрона, Шольца та Ердогана – досягти якоїсь угоди про припинення вогню та нав'язати капітуляцію Зеленського,

– пояснив оглядач.

На його думку, путін відкинув усі ці плани та пішов шляхом ескалації.

"Це віталося не всіма, що і спричинило затримку з виступом. Що ж до форми звернення – путін був досить традиційним. У нього є дві моделі поведінки: "сморчок під пледиком", як це було на "параді перемоги" і "Шаріков з балалайкою". Цього разу була друга: мабуть, під впливом психотропних засобів – він був збудженим та енергійним", – додав Піонтковський.

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Відмова від перемовин

Аналітик вважає путінське рішення намаганням відмовитись від будь-яких переговорів з Україною та Заходом.

"Він побачив, що ідеї визначити переговорну лінію підштовхнуть оточення позбутися його у тій чи іншій м'якій формі. Наприклад, заявивши, що він захворів й тимчасово передає свої повноваження раді федерації. Без цього верхівка не могла б просто зробити це", – підкреслив експерт.

На його думку, інтересанти контактів із цивілізованими країнами "підморгували б" Заходу тим, вони "зробили величезну послугу" для всього людства й "позбавили світ від небезпечного путіна".

Все це робилося б для того, щоб ті пішли на зустріч до більш м'яких умов відведення військ. Загроза втрати влади підштовхнула путіна зробити незворотні кроки, після яких розмови про припинення вогню неможливі,

– вказав Піонтковський.

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"Пригнічений" шойгу

Публіцист розповів, що після звернення путіна потрібно було звернути увагу також на "жахливо пригнічений стан шойгу".

"Він бурмотів якісь безглузді фрази. У військового російського вождя зовсім не відчувалося бажання перемагати ворога: жодного позитивного слова про успіхи його армії не було. Мабуть, він був абсолютно незадоволений таким рішенням путіна у цій самогубній ескалації", – вважає експерт.

Він резюмував, що "тертя та розриви" у бункері ставатимуть все більш очевидними надалі.

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