Замість переговорного процесу путін пішов шляхом ескалації. Про це 24 каналу розповів російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський.
Зверніть увагу Мобілізація у росії буде зовсім не такою, як її уявляє путін, – опозиційний журналіст
Новий шлях до ескалації
Експерт переконаний, що у кремлі, ймовірно, не всі задоволені рішенням путіна щодо часткової мобілізації в росії.
Зрозуміло, що там панує паніка в бункері й, напевно, дуже серйозні розбіжності. До останнього часу вся їхня тактика спрямовувалась на те, щоб будь-якими шляхами, використовуючи Макрона, Шольца та Ердогана – досягти якоїсь угоди про припинення вогню та нав'язати капітуляцію Зеленського,
– пояснив оглядач.
На його думку, путін відкинув усі ці плани та пішов шляхом ескалації.
"Це віталося не всіма, що і спричинило затримку з виступом. Що ж до форми звернення – путін був досить традиційним. У нього є дві моделі поведінки: "сморчок під пледиком", як це було на "параді перемоги" і "Шаріков з балалайкою". Цього разу була друга: мабуть, під впливом психотропних засобів – він був збудженим та енергійним", – додав Піонтковський.
Яким путін був під час звернення щодо тимчасової мобілізації: дивіться відео
Відмова від перемовин
Аналітик вважає путінське рішення намаганням відмовитись від будь-яких переговорів з Україною та Заходом.
"Він побачив, що ідеї визначити переговорну лінію підштовхнуть оточення позбутися його у тій чи іншій м'якій формі. Наприклад, заявивши, що він захворів й тимчасово передає свої повноваження раді федерації. Без цього верхівка не могла б просто зробити це", – підкреслив експерт.
На його думку, інтересанти контактів із цивілізованими країнами "підморгували б" Заходу тим, вони "зробили величезну послугу" для всього людства й "позбавили світ від небезпечного путіна".
Все це робилося б для того, щоб ті пішли на зустріч до більш м'яких умов відведення військ. Загроза втрати влади підштовхнула путіна зробити незворотні кроки, після яких розмови про припинення вогню неможливі,
– вказав Піонтковський.
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"Пригнічений" шойгу
Публіцист розповів, що після звернення путіна потрібно було звернути увагу також на "жахливо пригнічений стан шойгу".
"Він бурмотів якісь безглузді фрази. У військового російського вождя зовсім не відчувалося бажання перемагати ворога: жодного позитивного слова про успіхи його армії не було. Мабуть, він був абсолютно незадоволений таким рішенням путіна у цій самогубній ескалації", – вважає експерт.
Він резюмував, що "тертя та розриви" у бункері ставатимуть все більш очевидними надалі.
У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо
- Сьогодні, 21 вересня, глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих.
- Перед цим, 20 вересня, бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів за "входження" до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили "референдуми" на 23 – 27 вересня.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
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