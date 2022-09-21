Рішення путіна змінило суспільні настрої та принесло війну до росії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Експерт зазначив, що питання щодо того, чи будуть масові протести у росії після оголошення часткової мобілізації, є дискусійним.

Те, що мобілізація, яку путін оголосив, – вона, безумовно, не відбудеться у тому вигляді, в якому він уявляє її організовувати. Для мене це очевидно. Тобто люди просто її уникатимуть, вони ховатимуться, змінюватимуть місце проживання. Вмирати ніхто не хоче. Воювати росіянам нема за що, позаяк переважна більшість не сприймають цю війну,
– пояснив Яковенко.

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За його словами, рішення путіна означає, що "війна вперше прийшла до росії".

"Дотепер війна була "десь там у телевізорі", можна було воювати "на дивані", а зараз війна прийшла до росії й це зовсім не влаштовує більшість росіян, які були байдужими, що десь там хтось убиває українців й сам помирає. А тепер, коли виникла реальна загроза відправлення на фронт, це нікого не влаштовує. Тому всі цього уникатимуть", – додав опозиціонер.

Він підкреслив, що після заяви путіна суспільство почало панікувати.

"Фактично зникли вільні квитки на рейси до Туреччини, Вірменії, Грузії. Тобто люди почали намагатися у будь-який спосіб втекти від мобілізації", – резюмував оглядач.

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