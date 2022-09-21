Рішення путіна змінило суспільні настрої та принесло війну до росії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Експерт зазначив, що питання щодо того, чи будуть масові протести у росії після оголошення часткової мобілізації, є дискусійним.

Те, що мобілізація, яку путін оголосив, – вона, безумовно, не відбудеться у тому вигляді, в якому він уявляє її організовувати. Для мене це очевидно. Тобто люди просто її уникатимуть, вони ховатимуться, змінюватимуть місце проживання. Вмирати ніхто не хоче. Воювати росіянам нема за що, позаяк переважна більшість не сприймають цю війну,

– пояснив Яковенко.

Чи підтримують прості росіяни путінську мобілізацію: дивіться відео

За його словами, рішення путіна означає, що "війна вперше прийшла до росії".

"Дотепер війна була "десь там у телевізорі", можна було воювати "на дивані", а зараз війна прийшла до росії й це зовсім не влаштовує більшість росіян, які були байдужими, що десь там хтось убиває українців й сам помирає. А тепер, коли виникла реальна загроза відправлення на фронт, це нікого не влаштовує. Тому всі цього уникатимуть", – додав опозиціонер.

Він підкреслив, що після заяви путіна суспільство почало панікувати.

"Фактично зникли вільні квитки на рейси до Туреччини, Вірменії, Грузії. Тобто люди почали намагатися у будь-який спосіб втекти від мобілізації", – резюмував оглядач.

У росії оголосили часткову мобілізацію: що відомо

Сьогодні, 21 вересня, глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.

Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих.

Перед цим, 20 вересня, бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів за "входження" до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили "референдуми" на 23 – 27 вересня.

Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.

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