Решение путина изменило общественные настроения и принесло войну к России. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Эксперт отметил, что вопрос относительно того, будут ли массовые протесты в россии после объявления частичной мобилизации, дискуссионный.

То, что мобилизация, которую объявил Путин, – она, безусловно, не произойдет в том виде, в котором он представляет ее организовывать. Для меня это очевидно. То есть люди будут просто ее избегать, они будут прятаться, менять место жительства. Умирать никто не желает. Воевать россиянам не за что, поскольку подавляющее большинство не воспринимают эту войну,

– объяснил Яковенко.

Поддерживают ли простые россияне путинскую мобилизацию: смотрите видео

По его словам, решение путина означает, что "война впервые пришла в россию".

"До сих пор война была "где-то там в телевизоре", можно было воевать "на диване", а сейчас война пришла к россии и это совсем не устраивает большинство россиян, которые были равнодушны, что где-то там убивают украинцев и сами умирают. А теперь, когда возникла реальная угроза отправления на фронт, это никого не устраивает. Поэтому все будут избегать", – добавил оппозиционер.

Он подчеркнул, что после заявления путина общество начало паниковать.

"Фактически исчезли свободные билеты на рейсы в Турцию, Армению, Грузию. То есть люди начали пытаться любым способом уйти от мобилизации", – резюмировал обозреватель.

В россии объявили частичную мобилизацию: что известно

Сегодня, 21 сентября, глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. За ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.

Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных.

Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.

В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.

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