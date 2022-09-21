Также "секретный пункт" может относиться к особенностям использования отдельных видов оружия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный лётчик Роман Свитан.

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Эксперт отметил, что в путинском указе о мобилизации может быть секретным параллельный указ, который вообще никто не видит, что проходит внутри системы.

Каждый из тех технических пунктов, которые сейчас показаны – они могут быть для служебного пользования, или им может быть присвоен один из грифов секретности. Поэтому, скорее всего, есть секретные указы, о которых не узнает широкая общественность,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, пункт 7 – один из тех механизмов, которые раскрывают последовательность призыва, количество тех, кого будут призывать.

"Шойгу мог сказать об общем количестве 300 тысяч человек, а в закрытых указах могут отметить, что первый месяц – 50 тысяч, второй – 100 тысяч. То есть разбиты по времени и по категориям. Тем более, что есть моменты закрытого плана, если они могут касаться ядерного оружия, авиации и ракетных войск", – резюмировал Свитан.

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Сегодня, 21 сентября, глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. В соответствии с ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.

Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных.

Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.

В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.

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