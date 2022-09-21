Також "секретний пункт" може стосуватися особливостей використання окремих видів зброї. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик Роман Світан.

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Експерт вважає, що щодо путінського указу про мобілізацію може бути секретний паралельний указ.

Кожен із тих технічних пунктів, які зараз показані – вони можуть бути для службового користування, або їм може бути присуджений один із грифів таємності. Тому, швидше за все, є секретні укази, про які не дізнається широка громадськість,

– пояснив оглядач.

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За його словами, пункт 7 – це один із тих механізмів, які розкривають послідовність призову, кількість тих, кого будуть призивати.

"Шойгу міг сказати про загальну кількість 300 тисяч осіб, а в закритих указах можуть зазначити, що першого місяця – 50 тисяч, другого – 100 тисяч. Тобто розбито за часом та за категоріями. Тим більше, що є моменти закритого плану, якщо вони можуть стосуватися ядерної зброї, авіації та ракетних військ", – резюмував Світан.

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Сьогодні, 21 вересня, глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.

Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих.

Перед цим, 20 вересня, бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів за "входження" до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили "референдуми" на 23 – 27 вересня.

Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.

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