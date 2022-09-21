Мобілізовані громадяни росії продовжать платити іпотеку. Про це заявив голова комітету держдуми з оборони андрій картаполов, пишуть росЗМІ.

До теми Путін готовий втопити Україну в крові своїх солдатів, – Зеленський про мобілізацію у росії

Мобілізовані росіяни виплачуватимуть кредити

Якщо призвуть, ви платитимете іпотеку вже зі своєї нової зарплати, яка буде дуже висока,

– стверджує картаполов.

До речі, якщо мобілізований окупант загине на війні, то естафета з виплати кредитів передається родичам.

А Центробанк рекомендував банкам давати мобілізованим кредитні канікули. Також в організації закликають не нараховувати мобілізованим штрафи та пені, не пред'являти їм вимоги про дострокове виконання зобов'язань та призупинити "стягнення простроченої заборгованості чи іпотечного житла". Втім, самої іпотеки та платежів це, ймовірно, не стосується.

Нагадаємо, що у росіян почалася паніка на фоні часткової мобілізації. Мешканці країни-агресорки вже між собою розповідають, де можна отримати повістку до військкомату.

Також на нововведення у росії відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що владімір путін хоче втопити Україну у крові своїх солдатів.

До слова, біля московських військкоматів вже є черги. Туди викликають колишніх десантників, танкістів і артилеристів.

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