Мобилизированные граждане россии продолжат платить ипотеку. Об этом заявил глава комитета госдумы по обороне андрей картаполов, пишут росСМИ.

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Мобилизированные россияне будут выплачивать кредиты

Если призовут, вы будете платить ипотеку уже со своей новой зарплаты, которая будет очень высока,

– утверждает картаполов.

Кстати, если мобилизованный оккупант погибнет на войне, то эстафета по выплате кредитов переходит к родственникам.

А Центробанк рекомендовал банкам предоставлять мобилизованным кредитные каникулы. Также в организации призывают не начислять мобилизованные штрафы и пени, не предъявлять им требования о досрочном исполнении обязательств и приостановить "взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья". Впрочем, самой ипотеки и платежей это, вероятно, не касается.

Напомним, что у россиян началась паника на фоне частичной мобилизации. Жители страны-агрессора уже между собой рассказывают, где можно получить повестку в военкомат.

Также на нововведение в россии отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что владимир путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

К слову, у московских военкоматов уже есть очереди. Туда вызывают бывших десантников, танкистов и артиллеристов.

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