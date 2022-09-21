Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та військовий льотчик Роман Світан. За його словами, росія запізнилася зі введенням мобілізації щонайменше на пів року.

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Якщо вони планували якусь військову операцію, пов'язану з захопленням України, то мали літом минулого року запровадити щонайменше часткову мобілізацію та перевести військову економіку на повне держзамовлення,

– розповів військовий експерт.

Він зауважив, що такий крок країни-агресорки може "вистрілити" хіба за пів року. Наразі росія зможе тільки "закривати дірки", що утворюються під час ведення бойових дій, непідготовленим "гарматним м'ясом".

Тож більше ніяких "плюсів" у такому кроці російської влади для окупантів немає. На думку військового експерта, на Україну це може навіть і не вплинути, оскільки наші військові ведуть війну в умовах XXI століття, зокрема працюють далекобійною артилерією.

"Нам важливо не стільки кількість особового складу, скільки наявність цілей. І чим їх більше в одному місці, тим краще для нашої артилерії, РСЗВ та ракетних військ", – зазначив Світан.

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