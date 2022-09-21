Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він посилається на дані пропутінського полковника ходарьонка, який десятиліттями служив в російських військах. Навіть той стверджує, що для того, щоб утримати лінію фронту окупантам потрібно близько 600 – 700 тисяч людей.

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Часткова мобілізація не вирішить проблем

Зараз окупанти намагаються набрати ще більше "гарматного м'яса" з усіх можливих ресурсів. То прігожин їздить по колоніях збирати зеків. То собянін закликає місцевих заробітчан з Азії воювати, щоб отримати громадянство. А кадиров пропонує губернаторам "скинутися" по 1 тисячі людей. З цього все одно не вийде набрати ще кілька сотень тисяч війська.

Навіть за розрахунками проросійських військових, щоб втримати лінію фронту на 2 з чимось тисячі кілометрів, треба десь 600 – 700 тисяч людей. Їх нема – і не буде. Ніяка мобілізація цю проблему не вирішить,

– зазначив Яковенко.

Якщо ж росіяни спробують насильно кинути усіх на фронт, то зіткнуться з новими проблемами. Це будуть низькокваліфіковані "військові" з цивільного життя, половина з яких втече, а інша – здасться в полон.

Тому, на його думку, ситуація в окупантів безвихідна. Однак в росії все ще є вдосталь різного озброєння, яке може наробити багато біди.

Яковенко про часткову мобілізацію в росії: дивіться відео

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. На службу нібито мають відправити тих, хто перебуває в запасі та раніше проходив службу; має деякі військово-облікові спеціальності та військовий досвід.

Міністр оборони росії шойгу вже заявляв, що вони хочуть забрати близько 300 тисяч резервістів. Він запевняє, що мобілізація нібито не стосуватиметься студентів та призовників.

Що наговорив путін у своєму цинічному зверненні – дивіться за посиланням.