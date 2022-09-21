Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, зараз усю відповідальність за поразки на фронті в Україні покладають на російську армію.

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Однак військові не хочуть бути "крайніми" у ситуації, що склалася.

Що може спричинити розвал росії

Яковенко зазначив, що саме відповідальність може стати причиною внутрішнього розвалу росії.

Справжні російські генерали чудово розуміли, що 24 лютого путін повівся, як клінічний ідіот. Зараз до цього додається усвідомлення, що ідіотизм політиків став причиною того, що армія виявилася за все відповідальною,

– сказав журналіст.

За його словами, цілі путіна в Україні не можна було виконати.

"Перед армією було поставлене абсолютно нереальне завдання. Адже перемогти Україну неможливо, це велика європейська країна", – наголосив він.

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Яковенко додав, що серед російських військових дедалі більше зростає невдоволення тим, що їх зробили винними у поразках на фронті в Україні. Також окупанти не хочуть бути відповідальними за злочини. Він припустив, що це може стати каталізатором розвалу російської федерації.

Чи допоможе путіну мобілізація

Як розповів Яковенко, за підрахунками пропутінських військових експертів зараз в Україні перебуває 200 тисяч російських солдатів.

"Звісно, це брехня, бо росіян в Україні менше. Однак експерти в росії вважають, що аби переламати хід війни, потрібно 600 – 700 тисяч військових. Де брати таку кількість?" – зазначив журналіст.

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За його словами, вже зараз кремлю катастрофічно не вистачає людей, яких можна відправити на війну в Україну.

Ці 600 – 700 тисяч військових потрібні для того, щоб просто утримати лінію фронту. Їх немає і не буде. Ніяка мобілізація цю проблему не вирішить,

– наголосив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст додав, що якщо людей почнуть хапати на вулицях, то нічого хорошого для путіна з цього не вийде.

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