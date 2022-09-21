Про це у своєму відеозверненні у телеграм розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також зазначив, що, як правило, масово підтримують путіна старші росіяни – віком від 50 років.

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"Чергове випробування для України, наскільки я розумію, в першу чергу мобілізуватимуть молодих хлопців, до 35 років", – каже Кім.

Очільник Миколаївської ОВА каже, що путін планує поховати мобілізованих в Україні.

"А ще референдуми – я так розумію, що мобілізацію хочуть робити із українськими громадянами на окупованих територіях", – додає він.

Найголовніше те, що вік електорату путіна – старші 50 років. Тобто він вбиває тих, хто здатен мислити, молодих, для того, аби втримати владу – користуючись з старих,

– резюмує голова Миколаївської ОВА.

Часткова мобілізація в росії 2022 року – що відомо

Як заявив російський диктатор владімір путін, частковій мобілізації підлягатимуть лише ті громадяни, які перебувають у запасі, ті, хто проходив службу в лавах збройних сил країни, а також ті, хто мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Перед відряджання в частини мобілізовані проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду "спецоперації".

У період часткової мобілізації у росії звільнення з військової служби можливе за віком, станом здоров'я та за вироком суду про позбавлення волі, говорить указ.

В Офісі Президента України вже відреагували на новину про часткову мобілізацію в росії. Михайло Подоляк заявив, що мобілізація у країни-окупантки йде "за планом". Він вважає, що у життя чудове почуття гумору.