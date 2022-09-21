Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, сейчас вся ответственность за поражение на фронте в Украине возлагается на российскую армию.

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Однако военные не хотят быть "крайними" в сложившейся ситуации.

Что может повлечь за собой развал россии

Яковенко отметил, что именно ответственность может стать причиной внутреннего развала россии.

Настоящие российские генералы прекрасно понимали, что 24 февраля путин повел себя как клинический идиот. Сейчас к этому добавляется осознание, что идиотизм политиков стал причиной того, что армия оказалась за все ответственной.

– сказал журналист.

По его словам, целые путина в Украине нельзя было выполнить.

"Перед армией была поставлена абсолютно нереальная задача. Ведь победить Украину невозможно, это большая европейская страна", – подчеркнул он.

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Яковенко добавил, что среди российских военных все больше растет недовольство тем, что их сделали виновными в поражениях на фронте в Украине. Также оккупанты не хотят быть ответственными за преступления. Он предположил, что это может стать катализатором развала российской федерации.

Поможет ли путину мобилизация

Как рассказал Яковенко, по подсчетам пропутинских военных экспертов, сейчас в Украине находится 200 тысяч российских солдат.

"Конечно, это ложь, потому что россиян в Украине меньше. Однако эксперты в россии считают, что чтобы переломить ход войны, нужно 600 – 700 тысяч военных. Где брать такое количество?" – отметил журналист.

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По его словам, уже сейчас кремлю катастрофически не хватает людей, которых можно отправить на войну в Украину.

Эти 600-700 тысяч военных нужны для того, чтобы просто удержать линию фронта. Их нет и не будет. Никакая мобилизация эту проблему не решит,

– подчеркнул Яковенко.

Российский оппозиционный журналист добавил, что если людей начнут хватать на улицах, то ничего хорошего для путина из этого не выйдет.

Стрим Екатерины Соляр и Игоря Яковенко: смотрите полное видео

Частичная мобилизация в россии: коротко