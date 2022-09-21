Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он ссылается на данные пропутинского полковника ходаренка, десятилетиями служившего в российских войсках. Даже тот утверждает, что для того чтобы удержать линию фронта оккупантам нужно около 600 – 700 тысяч человек.

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Частичная мобилизация не решит проблем

Сейчас оккупанты пытаются набрать еще больше "пушечного мяса" из всех возможных ресурсов. Так пригожин ездит по колониям собирать зэков. А собянин призывает местных работников из Азии воевать, чтобы получить гражданство. Кадыров предлагает губернаторам "скинуться" по 1 тысяче человек. Из этого все равно не получится набрать еще несколько сотен тысяч войск.

Даже по расчетам пророссийских военных, чтобы удержать линию фронта на 2 с чем тысячи километров, нужно где-то 600 – 700 тысяч человек. Их нет – и не будет. Никакая мобилизация эту проблему не решит,

– отметил Яковенко.

Если же россияне попытаются насильно бросить всех на фронт, то столкнутся с новыми проблемами. Это будут низкоквалифицированные "военные" из гражданской жизни, половина из которых сбежит, а другая – сдастся в плен.

Поэтому, по его мнению, ситуация в оккупантов безысходная. Однако в россии все еще есть достаточно разного вооружения, которое может наделать много беды.

Яковенко о частичной мобилизации в России: смотрите видео

Напомним, 21 сентября российский диктатор путин подписал указ о частичной мобилизации в России. На службу якобы должны отправить тех, кто находится в запасе и раньше проходил службу; имеет некоторые военно-учетные специальности и военный опыт.

Министр обороны россии шойгу уже заявлял, что они хотят забрать около 300 тысяч резервистов. Он утверждает, что мобилизация не будет касаться студентов и призывников.

Что наговорил Путин в своем циничном обращении – смотрите по ссылке.