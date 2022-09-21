Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и военный летчик Роман Свитан. По его словам, россия опоздала с введением мобилизации минимум на полгода.

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Повлияет ли объявленная в россии мобилизация на фронт

Если они планировали какую-то военную операцию, связанную с захватом Украины, то летом прошлого года должны были ввести по меньшей мере частичную мобилизацию и перевести военную экономику на полный госзаказ,

– рассказал военный эксперт.

Он отметил, что такой шаг страны-агрессора может "выстрелить" разве что через полгода. Сейчас россия сможет только "закрывать дыры", образующиеся во время ведения боевых действий неподготовленным "пушечным мясом".

Так что больше никаких "плюсов" в таком шаге российской власти для оккупантов нет. По мнению военного эксперта, на Украину это может даже и не повлиять, поскольку наши военные ведут войну в условиях XXI века, в частности, работают дальнобойной артиллерией.

"Нам важно не столько количество личного состава, сколько наличие целей. И чем их больше в одном месте, тем лучше для нашей артиллерии, РСЗО и ракетных войск", – отметил Свитан.

Свитан объяснил, повлияет ли частичная мобилизация в россии на фронт: смотрите видео

Частичная мобилизация в россии: что известно