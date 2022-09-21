Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, заявлена кількість є колосальною.
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Скільки резервістів зможе призвати росія
Мусієнко зауважив, ймовірно, росіянам не вдасться мобілізувати таку кількість резервістів, оскільки громадяни країни-агресорки будуть саботувати призов, ухилятися та навіть тікати з росії. Втім, певну кількість резервістів таки вдасться мобілізувати до окупаційного війська.
Однак слід пам'ятати, що наразі в Україні вже воюють найбільш боєздатні угруповання російської армії. Так, серед тих окупантів, що росія кинула на територію України 24 лютого була невелика кількість строковиків – здебільшого це були контрактники та ПВК "Вагнера".
А зараз це будуть вже зовсім інші люди, тобто менш підготовлені та мотивовані й з гіршою зброєю,
– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.
Він пояснив, росіяни думають, що всі свої помилки та програші зможуть "заповнити людьми". Наприклад, нестачу артилерійського озброєння "перекрити" окупантами, тобто кидати їх на вірну загибель.
"До 20% від заявленої кількості вони, ймовірно, мобілізувати зможуть – близько 60 тисяч", – відзначив Мусієнко.
Часткова мобілізація в росії: що відомо
- Очільник кремля владімір путін 21 вересня офіційно оголосив часткову мобілізацію в росії. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі.
- Громадянам країни-агресорки не дуже сподобалася така ідея влади. Ще 20 вересня, коли почалася з'являтися інформація про ймовірне запровадження мобілізації, Google Trends просто вибухнули запитами росіян про те, як виїхати з країни чи отримати відстрочку.
- Окрім того, правозахисний рух "Весна" оголосив про акцію протесту проти часткової мобілізації. Всеросійська акція протесту має відбутися 21 вересня у центрах всіх міст о 19 годині.
- В Офісі Президента України вже відреагували на новину про часткову мобілізацію в росії. Михайло Подоляк заявив, що мобілізація у країни-агресорки йде "за планом". Він зазначив, що у життя чудове почуття гумору.
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