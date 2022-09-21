Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, заявлена кількість є колосальною.

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Скільки резервістів зможе призвати росія

Мусієнко зауважив, ймовірно, росіянам не вдасться мобілізувати таку кількість резервістів, оскільки громадяни країни-агресорки будуть саботувати призов, ухилятися та навіть тікати з росії. Втім, певну кількість резервістів таки вдасться мобілізувати до окупаційного війська.

Однак слід пам'ятати, що наразі в Україні вже воюють найбільш боєздатні угруповання російської армії. Так, серед тих окупантів, що росія кинула на територію України 24 лютого була невелика кількість строковиків – здебільшого це були контрактники та ПВК "Вагнера".

А зараз це будуть вже зовсім інші люди, тобто менш підготовлені та мотивовані й з гіршою зброєю,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він пояснив, росіяни думають, що всі свої помилки та програші зможуть "заповнити людьми". Наприклад, нестачу артилерійського озброєння "перекрити" окупантами, тобто кидати їх на вірну загибель.

"До 20% від заявленої кількості вони, ймовірно, мобілізувати зможуть – близько 60 тисяч", – відзначив Мусієнко.

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