Большую ответственность за вручение повесток, в том числе в Бурятии, несут школьные учителя. Об этом 24 каналу рассказала президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

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Повестки для всех

Бурятская оппозиционерка отметила, что в россии проводят не частичную мобилизацию, а полноценную.

Путин еще раз соврал. Повестки получают все: студенты, пенсионеры, люди без конечностей, многодетные родители, люди без глаза и даже покойники. У моей знакомой Натальи Семеновой брат погиб несколько лет назад – ему тоже пришла повестка. И вручали их действительно по ночам учителя. Это самое удивительное и отвратительное,

– объяснила активистка.

По ее словам, это многое объясняет, поскольку учителя в россии известны тем, что "фальсифицируют "по ночам" выборы".

"Теперь они разносят повестки, а днем проводят "уроки о важном", рассказывая ученикам, какие скрепы есть в россии. Вы примерно понимаете, что эти люди могут говорить детям", – рассказала Гармажапова.

Оппозиционерка рассказала, что случаи вручения повесток не обязательно происходит "по процедуре".

"Повестку в 4 часа утра принесли местному жителю Алексею Киму. Он пенсионер, который на попечении имеет ребенка с инвалидностью. Но это не помешало принести ему повестку", – добавила собеседница.

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В противном случае – человек "послал" представителей с повесткой. Днем мужчина поехал заправлять машину, и мимо него проезжал автобус, куда уже погрузили схваченных призывников.

"Его увидели с этого автобуса. Остановились возле автозаправки, схватили и начали запихивать к другим призывникам – без документов, одежды и вещей. Машина его осталась на автозаправке", – рассказала Гармажапова.

По ее словам, к кому-то с повесткой могут просто прийти на работу.

"Мужчина говорит, что он ничего подписывать не будет и не понимает, что происходит. В то же время мужчине угрожают, что привлекут свидетелей и на него составят протокол. Вот таким образом это делают. И действительно, в первые сутки мы получали много таких обращений", – подчеркнула активистка.

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Военнослужащие имеют "план"

Президент фонда "Свободная Бурятия" указала, что на местах районы, вероятно, должны предоставить "плановое" количество мобилизованных. Однако, по ее мнению, все свидетельствует о том, что местные власти не могут выполнить "запрос".

Они отправили силовиков в лес. Потому что у Бурятии есть такое выражение "на орехи" – в определенный сезон жители Бурятии ходят в лес, чтобы собирать кедровые орехи. Сейчас этот сезон, и многие мужчины занимаются именно этим. Силовики их будут вылавливать, чтобы те больше не собирали "орешки", а убивали украинцев. Вот так все и работает,

– объяснила оппозиционерка.

Она добавила, что в первый день фонд получал очень большой поток запросов от потенциально мобилизованных о том, какие законы и механизмы есть во избежание "поездки на войну", а во второй и третий – начали получать одинаковые сообщения о том, как выехать в другие страны.

"Это абсолютно стандартные сообщения. В телеграм-каналах типа: "как уехать" в Монголию, Казахстан и Кыргызстан очень много людей. Вы примерно понимаете, как люди это восприняли. Я считаю, что это очередная "победа" великого "геостратега" владимира путина, который часто говорит, что россия развалится, если не будет сильной руки", – иронично заметила Гармажапова.

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В то же время она жалуется, что зверства русской армии отождествляют преимущественно с русскими нацменьшинствами.

"Сначала начинается война. К сожалению, буряты участвовали в ней – это отрицать бессмысленно. В то же время они составляют 0,3 процента населения россии. Их сделали главными злодеями и говорили, что "братья славяне поймут друг друга, а дикари из национальных окрестностей. – это варвары". Это примерно сделали так", – резюмировала активистка.

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