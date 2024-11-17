Обмеження електроенергії зачеплять усі регіони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
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Чи будуть завтра відключення світла
Вночі ворог атакував низку об'єктів критичної інфраструктури. Внаслідок цього є значні пошкодження, по областях запроваджують відключення світла.
Обмеження електроенергії зачеплять усі регіони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Дивіться також Росія масовано атакувала Україну: головне про ворожий терор 17 листопада