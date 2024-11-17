Ограничения электроэнергии коснутся всех регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Ночью враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры. Вследствие этого есть значительные повреждения, по областям вводят отключения света.
Ограничения электроэнергии коснутся всех регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Россия массированно атаковала Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября