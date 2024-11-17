Сили ППО вже протягом кількох годин відбивають ворожу атаку. Де зараз існує небезпека, чим атакував ворог та що відомо про наслідки та постраждалих – розповідає 24 Канал.

До теми Зафіксовані пуски "Калібрів" і крилатих ракет з Ту-95МС

У Києві уламки впали у різних районах, є постраждалі та руйнування

У Києві впали уламки "Шахедів" та ракет в різних районах. На жаль, відомо про руйнування та постраждалих.

Як повідомив Віталій Кличко, станом на 08:00 у Києві ситуація наступна:

  • У Печерському районі уламки впали на дах п'ятиповерхового будинку. Сталося руйнування на 4 та 5 поверхах будівлі, спалахнула пожежа на даху. На жаль, постраждало 2 жінки.
  • У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає.
  • У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо БпЛА на відкритій місцевості. А також – на дах недобудови сталось падіння уламків БПЛА.
  • У Дніпровському районі, на Русанівці, уламки БпЛА впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму. Наразі без руйнувань та постраждалих.

Які області були під ударом

Від ночі 16 листопада й до ранку 17 листопада вибухи лунають у різних областях України. Під ударом ракет та дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилися:

  • Київщина,
  • Львівщина,
  • Одещина,
  • Миколаївщина,
  • Вінниччина,
  • Хмельниччина,
  • Дніпро,
  • Кривий Ріг,
  • Кропивницький,
  • Запоріжжя,
  • Черкащина,
  • Полтавщина,
  • Рівному,
  • Закарпатті.

Росія запустила ракети різних типів

Близько 03:17 стало відомо, що ворог підняв 7 бортів Ту-95 з "Оленьї". Вже о 05:42 Повітряні сили зафіксували пуски ракет.

Крім того, о 06:10 також підтвердилися пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. До комбінованого удару ворог також додав балістичне озброєння, яке запускав з прикордонних з Україною областей, а також підняв МіГ-31К, з якого здійснив пуски "Кинджалів".

Ворог атакував "Шахедами"

Близько 23:00 російська армія запустила дрони-камікадзе. Під ударом "Шахедів" вкотре опинилися Київська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська та інші області.