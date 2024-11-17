Сили ППО вже протягом кількох годин відбивають ворожу атаку. Де зараз існує небезпека, чим атакував ворог та що відомо про наслідки та постраждалих – розповідає 24 Канал.
До теми Зафіксовані пуски "Калібрів" і крилатих ракет з Ту-95МС
У Києві уламки впали у різних районах, є постраждалі та руйнування
У Києві впали уламки "Шахедів" та ракет в різних районах. На жаль, відомо про руйнування та постраждалих.
Як повідомив Віталій Кличко, станом на 08:00 у Києві ситуація наступна:
- У Печерському районі уламки впали на дах п'ятиповерхового будинку. Сталося руйнування на 4 та 5 поверхах будівлі, спалахнула пожежа на даху. На жаль, постраждало 2 жінки.
- У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає.
- У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо БпЛА на відкритій місцевості. А також – на дах недобудови сталось падіння уламків БПЛА.
- У Дніпровському районі, на Русанівці, уламки БпЛА впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму. Наразі без руйнувань та постраждалих.
Які області були під ударом
Від ночі 16 листопада й до ранку 17 листопада вибухи лунають у різних областях України. Під ударом ракет та дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилися:
- Київщина,
- Львівщина,
- Одещина,
- Миколаївщина,
- Вінниччина,
- Хмельниччина,
- Дніпро,
- Кривий Ріг,
- Кропивницький,
- Запоріжжя,
- Черкащина,
- Полтавщина,
- Рівному,
- Закарпатті.
Росія запустила ракети різних типів
Близько 03:17 стало відомо, що ворог підняв 7 бортів Ту-95 з "Оленьї". Вже о 05:42 Повітряні сили зафіксували пуски ракет.
Крім того, о 06:10 також підтвердилися пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. До комбінованого удару ворог також додав балістичне озброєння, яке запускав з прикордонних з Україною областей, а також підняв МіГ-31К, з якого здійснив пуски "Кинджалів".
Ворог атакував "Шахедами"
Близько 23:00 російська армія запустила дрони-камікадзе. Під ударом "Шахедів" вкотре опинилися Київська, Сумська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська та інші області.