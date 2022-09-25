Но это еще не все. Частичная мобилизация повлияла также на службу контрактников. Более того, они не могут ни в отпуск уйти, ни получить денежные компенсации.

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Мобилизация деморализует врага

На этом сделали акцент в Генштабе ВСУ. Там отметили, что на временно оккупированных территориях противник пытается ограничить права военнослужащих. Речь идет о тех, кто подписал краткосрочные контракты, чтобы принять участие в так называемой "спецоперации".

Например, бойцы на Запорожском направлении узнали, что срок контракта вообще не имеет никакого значения. Поэтому они будут находиться в зоне боевых действий, пока не прикажет отойти командование.

В то же время, частичная мобилизация повлияла и на материальное обеспечение. Ее введение, полагают военные, стало причиной задержки отпусков и материальных компенсаций. А это очень негативно влияет на моральный дух оккупантов.

Частичная мобилизация идет "по плану"

Владимир п утин откровенно соврал своему народу 21 сентября. Во время своего выступления он сообщил о частичной мобилизации, сделав акцент на резервистах. Впрочем, сам приказ, опубликованный на сайте президента, не имеет упоминания о них.

Кроме того, министр обороны сергей шойгу рассказал, что планируют набрать всего 300 тысяч этих "резервистов". Но в последние дни СМИ озвучили другую цифру. Речь идет о 1,2 миллионе бойцов, которых хотят отправить в армию. Предполагается, что именно эта цифра скрывается в седьмом пункте указа, который оставили засекреченным.

Поскольку нужно набрать безумное количество военных, то россияне буквально нагребают всех, кого только могут. Речь идет и о студентах, и о мужчинах почтенного возраста. Повестки приходят и сотрудникам заводов, и работникам аэропортов. Но и это, считают аналитики из Института по изучению войны, может не помочь россии справиться с планом .

Между тем тысячи россиян решили сбежать от возможности отправиться на фронт. Некоторым уже удалось выбраться за границу, а некоторые до сих пор стоят в очередях. Правда, не все страны готовы принимать оккупантов. Например, в Литве не хотят прятать у себя тех, кто на протяжении 7 месяцев полномасштабного вторжения делал вид, что ничего не происходило.