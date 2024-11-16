Тому російському диктатору Владіміру Путіну доведеться провести мобілізацію у 2025 році. Хоча і тут є нюанс. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що багато російських чоловіків переховуються від служби в армії та намагаються тікати з Росії.

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Чому росіянам варто приготуватися до мобілізації

У Росії стрімко росте кількість чоловіків, які намагаються "відкосити" від армії. Складно порахувати кількість, яка переховується. Але, ймовірно, мовиться про більш як 30 тисяч людей.

Це солідна цифра, яка говорить про довіру до путінської армії та так званої "сво"; про те, як насправді хочуть ризикувати життям і про те, як звучить патріотична труба у грудях. Коли справа доходить до членів своєї родини, все що завгодно здається кращим, аніж призов,

– зазначила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Відповідно чимало російських чоловіків намагаються покинути Росію. Ольга Романова рекомендує виїжджати через Норвегію та Казахстан. Оскільки, на її думку, мобілізація неминуча.

Уже повністю вичерпані 2 резерви: засуджених та мігрантів. Робиться ставка на гроші. Великі міста підвищують ціну, аби остаточно "викачати" всіх маргіналів з маленьких та середніх містечок й відправити їх на війну, видавши за власне населення.

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Є 12 тисяч північнокорейських військових. Можливо, прибуде ще 188 тисяч, але не факт. Нехай Кремлю вдасться набрати ще кілька сотень людей з Африки, Латинської Америки та Середньої Європи. Далі – все, прийдеться проводити мобілізацію.

З цим можна дотягнути до Нового Року, плюс осінній призов, який невдовзі повинен закінчитися. Потім лютий і мобілізація,

– констатувала Ольга Романова.

Зауважимо, аналітик Пітер Дікінсон попередив, що цілі Путіна не обмежуються лише Україною. Він прагне повернути "історично російські землі", зокрема в Балтії, Білорусі, Польщі та інших колишніх васалів Російської імперії.