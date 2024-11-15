Ба більше, міноборони країни-агресорки з радістю забрало танки, які слугували реквізитами на студії "Мосфільм". Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що в росіян проблеми з технікою набагато більші, ніж здається.

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Критичний брак техніки у ворога

Ексспівробітник СБУ розповів, що Вірменія дуже розраховувала на передачу цього озброєння, адже перебуває у складному становищі. На країну тиснуть Азербайджан та Туреччина. Це буде віддаляти від Росії, Вірменію яка, ймовірно, захоче бути ближче до Європи.

"Це свідчить про те, що експортні контракти вже скасовуються, все тепер їде на фронт, те, на чому мали б заробити гроші. Є шалені проблеми в техніці", – наголосив Ступак.

Зауважте! Бійці 47-ї бригади знищили 10 одиниць бронетехніки противника під час відбиття масштабного наступу росіян на Курщині. Кілька одиниць бронетехніки підірвалися на мінних полях, а решта була уражена з ПТРК "Стугна" та FPV-дронами.

Станом на 2023 рік Стокгольмський інститут з питань вивчення миру повідомив, що Росія вдвічі втратила свій ринок експорту озброєння. Займає країна агресорка 3 місце, 1 – США (46% ринку), 2 – Франція (11%).

Росіяни чудово втрачають ринок експорту озброєння. Це шалені гроші,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Нещодавно російський пропагандист Карен Шахназаров зустрівся з Владіміром Путіним і розказував диктатору, що студія "Мосфільм" є найкращою у світі, на рівні з Warner Bros.

Однак найсмішніше те, що студія передала на потреби російської армії техніку, яка була реквізитом для зйомок фільмів.

Декілька танків, старих танків, якісь тягачі, БМП. Що було у реквізиті – передали російському міноборони. Міноборони нормальної країни просто б подякувало і не взяло б такого. Російське ж облизнулось і кажуть "давайте", забрало і не подякувало,

– зауважив Ступак.

До слова, росіяни активізували контрнаступальні дії в Курській області, але поки що без успіхів. Українські захисники відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку, знищивши щонайменше 18 одиниць озброєння та військової техніки. Кількість загиблих та поранених може сягати 300 осіб.