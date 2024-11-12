Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Читайте також Справжня катастрофа: у Bild оцінили наступ Росії на Курщині

Сили оборони відбили російські атаки на Новоіванівку

Аналітики наголосили, що 11 листопада – надзвичайно важкий день біля Новоіванівки. Ворог одразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці.

Втім, Сили оборони відбили 5 ворожих накатів. Російські військові застосували 29 одиниць озброєння та військової техніки. Перші три накати були по 7, інші два – по 4.

Знищено щонайменше 18 ОВТ з 29. Кількість мертвих та поранених вир*дків порахувати важко, але число може сягати до 300 осіб. Звісно, якась частина засіла в посадках або врятувалася втечею. У п****ів сьогодні (11 листопада, – 24 Канал) точно був чорний день,

– наголосили в DeepState.

Також зауважили, окупанти не полишають спроб здобути хоч якийсь тактичний успіх на Курщині. Значну роль у відбитті російських атак грає стійкість і досвід підрозділів, які здійснюють оборону.