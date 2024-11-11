Наступ окупантів на Курщині обернувся катастрофою, заявив аналітик BILD Юліан Репке, передає 24 Канал.

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Окупанти штурмують з великими втратами

За словами аналітика, за час контрнаступальної операції росіяни не змогли добитися значних успіхів, але, натомість, зазнали величезних втрат.

Репке підкреслив, що наразі противнику вдалося відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно. За три дні наступу Росія втратила 28 одиниць бронетехніки, переважно сучасні БТР-82А, та понад 200 солдатів убитими або пораненими. "Яка катастрофа для Володимира Путіна та його генералів", – наголосив експерт.

Водночас слід визнати, що очільнику Кремлю та його оточенню глибоко начхати на людське життя, і тим паче, на те, якою ціною буде досягнута та чи інша хвороблива імперська ціль.

Наразі у Курській області справді тривають запеклі бої. Про посилення штурмових дій ворога говорили і в 47-мій окремій механізованій бригаді. Там наголошували, що противник активно використовують бронетехніку, вдається до тактики обхідних манерів і намагається вклинюватися між стиками бригад.

За повідомленням The New York Times, Москва зібрала угруповання з 50 тисяч солдатів і планує кинути його у новий наступ на Курщині.

В ОТУВ "Сіверськ" заявили, що росіяни штурмують кожні 10 – 15 хвилин.