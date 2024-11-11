Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора. Зазначається, що за цим фактом було розпочато розслідування.

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Офіс генпрокурора розслідує воєнний злочин

В Офісі генпрокурора заявили, що 11 листопада 2024 року під час моніторингу інформації в соціальних мережах було виявлено відео ймовірного розстрілу представниками окупаційної армії двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку.

В межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин події для притягнення винних до відповідальності,

– йдеться в заяві.

В Офісі генпрокурора наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

До слова, раніше на відео чергової страти військовослужбовців ЗСУ росіянами у Курській області відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину. Також Лубінець наголосив, що міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії.