Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора. Отмечается, что по данному факту было начато расследование.

Читайте также Россияне убили гражданского вблизи Селидово: Офис генпрокурора открыл дело

Офис генпрокурора расследует военное преступление

В Офисе Генпрокурора заявили, что 11 ноября 2024 года во время мониторинга информации в социальных сетях было обнаружено видео вероятного расстрела представителями оккупационной армии двух безоружных украинских военнослужащих на Курском направлении.

В рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств происшествия для привлечения виновных к ответственности,

– говорится в заявлении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

К слову, ранее на видео очередной казни военнослужащих ВСУ россиянами в Курской области отреагировал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста по этому преступлению. Также Лубинец отметил, что международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России.