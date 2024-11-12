Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Силы обороны отбили российские атаки на Новоивановку

Аналитики подчеркнули, 11 ноября – чрезвычайно тяжелый день у Новоивановки. Враг сразу 5 раз пытался заскочить в деревню и ее окрестности.

Впрочем, Силы обороны отбили 5 вражеских накатов. Российские военные применили 29 единиц вооружения и военной техники. Первые три наката были по 7, два – по 4.

Уничтожено не менее 18 ВВТ из 29. Количество мертвых и раненых выр*дков посчитать трудно, но число может достигать до 300 человек. Естественно, какая-то часть засела в посадках или спаслась бегством. У п****ов сегодня (11 ноября, – 24 Канал) точно был черный день,

– подчеркнули в DeepState.

Также отметили, оккупанты не оставляют попыток получить хоть какой-то тактический успех в Курской области. Значительную роль в отражении российских атак играет устойчивость и опыт подразделений, которые осуществляют оборону.