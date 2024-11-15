Более того, минобороны страны-агрессора с радостью забрало танки, которые служили реквизитами на студии "Мосфильм". Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что у россиян проблемы с техникой гораздо больше, чем кажется.

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Критическая нехватка техники у врага

Экс-сотрудник СБУ рассказал, что Армения очень рассчитывала на передачу этого вооружения, ведь находится в сложном положении. На страну давят Азербайджан и Турция. Это будет отдалять от России, Армению которая, вероятно, захочет быть ближе к Европе.

"Это свидетельствует о том, что экспортные контракты уже отменяются, все теперь едет на фронт, то, на чем должны были бы заработать деньги. Есть огромные проблемы в технике", – подчеркнул Ступак.

Заметьте! Бойцы 47-й бригады уничтожили 10 единиц бронетехники противника во время отражения масштабного наступления россиян на Курщине. Несколько единиц бронетехники подорвались на минных полях, а остальные были поражены из ПТРК "Стугна" и FPV-дронами.

По состоянию на 2023 год Стокгольмский институт по изучению мира сообщил, что Россия вдвое потеряла свой рынок экспорта вооружения. Занимает страна агрессорка 3 место, 1 – США (46% рынка), 2 – Франция (11%).

Россияне прекрасно теряют рынок экспорта вооружения. Это огромные деньги,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Недавно российский пропагандист Карен Шахназаров встретился с Владимиром Путиным и рассказывал диктатору, что студия "Мосфильм" является лучшей в мире, на уровне с Warner Bros.

Однако самое смешное то, что студия передала на нужды российской армии технику, которая была реквизитом для съемок фильмов.

Несколько танков, старых танков, какие-то тягачи, БМП. Что было в реквизите – передали российскому минобороны. Минобороны нормальной страны просто бы поблагодарило и не взяло бы такого. Российское же облизнулось и говорят "давайте", забрало и не поблагодарило,

– отметил Ступак.

К слову, россияне активизировали контрнаступательные действия в Курской области, но пока без успехов. Украинские защитники отбили 5 вражеских атак на Новоивановку, уничтожив по меньшей мере 18 единиц вооружения и военной техники. Количество погибших и раненых может достигать 300 человек.