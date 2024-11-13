В Курской области россияне применили в штурме десятки единиц бронетехники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу бригады.

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Как украинские защитники отражают масштабные штурмы россиян

Российские силы привлекли к штурму более 30 единиц техники и личный состав размером с батальон. Благодаря эффективным действиям бойцов 47-й бригады было уничтожено 10 единиц бронетехники.

Первые три из них подорвались на минных полях, а остальные были поражены из ПТРК "Стугна" и FPV-дронами из батальона беспилотных систем.

47-я бригада уничтожает технику противника в Курской области: смотрите видео

В бригаде уточнили, что 10 единиц уничтожили именно они, а по другим целям нанесли удары еще бойцы из соседних подразделений.

К вечеру 11 ноября российские войска провели пять волн механизированных штурмов на этом участке фронта. OSINT-специалист @moklasen установил, что бои происходили вблизи села Зеленый Путь в Курской области и в его окрестностях.

Напоминаем, Forbes проанализировал ситуацию в Курской области. Российские войска там проводят массовые штурмы, несмотря на колоссальные потери, чтобы вернуть территории до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.