Это самая большая пушка на вооружении в мире. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BILD.

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Самая мощная пушка на службе ВСУ

Корреспондент BILD Бьорн Штрицель посетил позиции Вооруженных сил Украины недалеко от города Торецк в Донецкой области, где украинские военные сдерживают российское наступление. На этих позициях ВСУ недавно использовали сверхмощную самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион".

Справка: САУ 2С7 "Пион" весит 60 тонн и имеет 12-метровый ствол. Это самая большая пушка среди тех, что сейчас есть где-либо на вооружении. Дальность стрельбы составляет 37 – 47,5 километров, в зависимости от типа снаряда. Она разработана еще в СССР в 1970-х годах для разрушения бетонных укреплений. "Пион" стреляет боеприпасами калибра 203 миллиметра, которые весят около 100 килограммов.

Украинские военные потратили значительную часть запасов снарядов к ней ещё весной 2022 года, поэтому эта САУ некоторое время оставалась без применения. Однако ситуация изменилась благодаря поставке американских снарядов нужного калибра, которые изготавливали в 1950-1960-х годах для пушек М110 и М115.

Подготовка "Пиона" к стрельбе начинается ещё до поступления приказа. По словам офицера Ростислава, 26-летнего артиллериста, машина должна прогреться до рабочей температуры.

После получения приказа артиллеристы быстро приводят САУ на огневую позицию, выдвигая специальную плиту-сошник, которая поглощает отдачу. Выстрел "Пиона" сопровождается сильной дрожью земли вокруг.