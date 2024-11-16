Поэтому российскому диктатору Владимиру Путину придется провести мобилизацию в 2025 году. Хотя и здесь есть нюанс. Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что многие российские мужчины скрываются от службы в армии и пытаются бежать из России.

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Почему россиянам стоит приготовиться к мобилизации

В России стремительно растет количество мужчин, которые пытаются "откосить" от армии. Сложно посчитать количество, которые скрываются. Но, вероятно, говорится о более чем 30 тысячах человек.

Это солидная цифра, которая говорит о доверии к путинской армии и так называемой "сво"; о том, как на самом деле хотят рисковать жизнью и о том, как звучит патриотическая труба в груди. Когда дело доходит до членов своей семьи, все что угодно кажется лучшим, чем призыв,

– отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

Соответственно немало российских мужчин пытаются покинуть Россию. Ольга Романова рекомендует выезжать через Норвегию и Казахстан. Поскольку, по ее мнению, мобилизация неизбежна.

Уже полностью исчерпаны 2 резерва: осужденных и мигрантов. Делается ставка на деньги. Крупные города повышают цену, чтобы окончательно "выкачать" всех маргиналов из маленьких и средних городков и отправить их на войну, выдав за собственное население.

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Есть 12 тысяч северокорейских военных. Возможно, прибудет еще 188 тысяч, но не факт. Пусть Кремлю удастся набрать еще несколько сотен человек из Африки, Латинской Америки и Средней Европы. Далее – все, придется проводить мобилизацию.

С этим можно дотянуть до Нового Года, плюс осенний призыв, который вскоре должен закончиться. Затем февраль и мобилизация,

– констатировала Ольга Романова.

Заметим, аналитик Питер Дикинсон предупредил, что цели Путина не ограничиваются только Украиной. Он стремится вернуть "исторически российские земли", в частности в Балтии, Беларуси, Польше и других бывших вассалов Российской империи.