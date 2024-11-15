Новоизбранный президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне в Украине, заставив Киев и Москву к переговорам. В окружении политика заявляли, что его план предусматривает замораживание конфликта, а также уступки территориями в пользу России, передает 24 Канал.

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Две причины, почему Путину "хочется" ликвидировать Украину

Многие эксперты и официальные лица считают, что те или иные территориальные уступки Украины сейчас неизбежны, а обмен земли на мир рассматривают как единственный выход, чтобы предотвратить уничтожение украинской нации.

В то же время аналитик Питер Дикинсон имеет иную позицию. Он предупреждает, что в случае территориальных уступок все вторжение Владимира Путина будет легитимизировано, а его имперские аппетиты только возрастут.

По словам Дикинсона, мысль о том, что Путин может удовлетвориться замораживанием войны на текущей линии фронта, отражает фундаментальное непонимание Западом империалистических мотивов вторжения России.

Путин уже управляет самой большой нацией на планете. Он мало заинтересован в захвате нескольких украинских регионов или добавлении новых земель к потрясающим просторам России. Зато решения Путина формируются почти мистической верой в его собственную историческую миссию, что является вне понимания многих, если не большинства наблюдателей на Западе,

– отметил аналитик.

Он подчеркнул, что вся политическая карьера Путина фактически определена его жгучим возмущением из-за распада Советского Союза. С первых лет своего правления диктатор рассматривает появление независимой Украины как особенно болезненный символ постсоветского унижения России.

В 2005 году он назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой 20 века". В течение следующих двух десятилетий Путин часто повторял, что украинцы на самом деле являются россиянами, которые не имеют законного права на собственное государство.

Одержимость Путина Украиной имеет и другую подоплеку. Диктатор считает усилия современной Украины обеспечить демократическое европейское будущее потенциальным катализатором дальнейшего распада России.

Поэтому для Путина независимость Украины означает экзистенциальную угрозу самой России. Это объясняет, почему он был готов рискнуть всем, чтобы стереть Украину с карты.

Очевидно, что диктатор не может рисковать дальнейшим существованием действительно независимой Украины. Он должен или восстановить российский контроль над Киевом, или вообще уничтожить украинскую государственность.

Конечно, имперские амбиции Путина не ограничиваются Украиной. Он регулярно описывает текущее вторжение как стремление вернуть "исторически русские земли", оставляя открытыми двери для дальнейших агрессивных войн против других бывших вассалов Российской империи, включая Финляндию, Польшу, страны Балтии, Беларусь, Молдову, Армению, Грузию, Азербайджан и всю Среднюю Азию.

Доказательства расширения у него имперского аппетита уже заметны. В начале вторжения Путин сказал, что его не интересуют никакие территории, кроме Донбасса. Впрочем, через полгода он записал в конституцию еще две украинские области, а летом 2024 года назвал вывод ВСУ из часто оккупированных Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей одной из предпосылок для начала переговоров.

Дикинсон подчеркивает, что это не означает, что о временных территориальных уступках не может быть и речи. Наоборот, в западных столицах и в Киеве растет признание того, что полное освобождение Украины в нынешних обстоятельствах невозможно с военной стороны. Тем не менее, партнерам Украины жизненно важно понимать, что любая договоренность о прекращении боевых действий не положит конец опасности.

Западные лидеры должны взять на себя обязательства обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины, которые заставят Путина дважды подумать, прежде чем возобновить свой преступный поход за место в российской истории,

– подчеркнул аналитик.