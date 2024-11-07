Сейчас журналистам The Wall Street Journal стало известно, какие условия будет диктовать "мирный план" Трампа, передает 24 Канал. Более того, как оказалось, республиканец пока не утвердил конкретного плана, как он будет убеждать президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

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Детали "мирного плана" от Трампа

Журналисты WSJ узнали, что советники предложили несколько идей для "мирного плана". В то же время источники издания отметили, что окончательное решение будет принимать исключительно Дональд Трамп.

Так, Трамп хочет как можно быстрее закончить войну, даже если придется заставить Киев пойти на значительные уступки. Кроме того, в СМИ отмечают, что все предложения расходятся с подходом Байдена, согласно которому именно Украина должна диктовать время и условия начала мирных переговоров.

В частности "мирный план" Трампа заключается в том, что Украина отказывается от вступления в НАТО в течение не менее 20 лет. В обмен на это США будут продолжать поставлять ВСУ оружие для сдерживания будущего российского нападения.

Следующий пункт плана предусматривает замораживание войны на линии фронта, которая есть на сегодня, а Украина и Россия создают демилитаризованную зону на границе. Фактически, это предложение предусматривает то, что под контролем России останутся около 20% оккупированных украинских территорий. При этом непонятным остается тот факт, кто будет контролировать демилитаризованную зону и оккупированные территории. В то же время СМИ узнали, что миротворческие силы не будут включать американские войска, а также они не должны происходить от финансируемого США международного органа, такого как ООН.

Мы можем провести обучение и предоставить другую поддержку, но дуло пистолета будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть этим займутся поляки, немцы, британцы и французы,

– заявил собеседник WSJ на условиях анонимности.

В СМИ добавили, что это предложение перекликается с комментариями новоизбранного вице-президента Джей Ди Венса во время сентябрьского интервью. Тогда он заявлял, что мирное соглашение между Украиной и Россией может включать демилитаризованную зону, которая будет закреплена таким образом, чтобы Россия не могла напасть снова. В то же время, по словам Венса, Россия сохранит оккупированные территории, а также получит гарантии о нейтралитете Украины.

Журналисты также напомнили, что Кит Келлогг и Фред Флейц, которые работали в Белом доме при предыдущем президентстве Трампа, предлагали республиканцу отказаться от военной поддержки Украины до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Политики добавили, что, конечно, Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но сделать это придется дипломатическим путем.

Какой из этих стратегий будет придерживаться Трамп – полностью, частично или вообще не будет придерживаться – непонятно. Но любая попытка начать украинско-российские мирные переговоры, не говоря уже о завершении войны, сталкивается со многими подводными камнями,

– отметили в WSJ.

Журналисты объяснили, что, во-первых, Украина и Россия имеют абсолютно противоположные военные цели и не стремятся их менять. Хотя Кремль и делает вид, что якобы готов к переговорам, однако продолжает атаковать и пытается захватить как можно больше украинских территорий.

Во-вторых, в СМИ отмечают, что со стороны некоторых союзников будет жесткое сопротивление таким условиям "мирного плана" Трампа. Многие страны НАТО оценивают агрессию России против Украины как непосредственную угрозу и для своих территорий.

В WSJ резюмируют, что Украина сильно зависит от финансовой и военной помощи США, а потому администрации Трампа, вероятно, будет легче заставить Владимира Зеленского пойти на переговоры. Впрочем, журналисты западного СМИ резюмируют, что в таком случае президенту Украины придется столкнуться с большим сопротивлением общественности, которая будет рассматривать уступки территории как капитуляцию перед Москвой.