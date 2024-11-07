Нині журналістам The Wall Street Journal стало відомо, які умови диктуватиме "мирний план" Трампа, передає 24 Канал. Ба більше, як виявилося, республіканець поки що не затвердив конкретного плану, як він буде переконувати президента Росії Владіміра Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

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Деталі "мирного плану" від Трампа

Журналісти WSJ дізналися, що радники запропонували кілька ідей для "мирного плану". Водночас джерела видання наголосили, що остаточне рішення буде приймати виключно Дональд Трамп.

Так, Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо доведеться змусити Київ піти на значні поступки. Крім того, у ЗМІ зауважують, що усі пропозиції розходяться з підходом Байдена, згідно з яким саме Україна повинна диктувати час і умови початку мирних переговорів.

Зокрема, "мирний план" Трампа полягає у тому, що Україна відмовляється від вступу до НАТО протягом щонайменше 20 років. В обмін на це США будуть продовжувати постачати ЗСУ зброю для стримування майбутнього російського нападу.

Наступний пункт плану передбачає замороження війни на лінії фронту, яка є на сьогодні, а Україна та Росія створюють демілітаризовану зону на кордоні. Фактично, ця пропозиція передбачає те, що під контролем Росії залишаться близько 20% окупованих українських територій. При цьому незрозумілим залишається той факт, хто контролюватиме демілітаризовану зону та окуповані території. Водночас ЗМІ дізналися, що миротворчі сили не включатимуть американські війська, а також вони не мають походити від фінансованого США міжнародного органу, такого як ООН.

Ми можемо провести навчання і надати іншу підтримку, але дуло пістолета буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай цим займуться поляки, німці, британці та французи,

– заявив співрозмовник WSJ на умовах анонімності.

У ЗМІ додали, що ця пропозиція перегукується з коментарями новообраного віцепрезидента Джей Ді Венса під час вересневого інтерв'ю. Тоді він заявляв, що мирна угода між Україною та Росією може включати демілітаризовану зону, яка буде закріплена таким чином, щоб Росія не могла напасти знову. Водночас, за словами Венса, Росія збереже окуповані території, а також отримає гарантії про нейтралітет України.

Журналісти також нагадали, що Кіт Келлогг і Фред Флейц, які працювали у Білому домі за попереднього президентства Трампа, пропонували республіканцю відмовитися від військової підтримки України до тих пір, поки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Політики додали, що, звісно, Україна може спробувати повернути втрачені території, але зробити це доведеться дипломатичним шляхом.

Якої з цих стратегій буде дотримуватися Трамп – повністю, частково чи взагалі не дотримуватиметься – незрозуміло. Але будь-яка спроба розпочати українсько-російські мирні переговори, не кажучи вже про завершення війни, стикається з багатьма підводними каменями,

– наголосили в WSJ.

Журналісти пояснили, що, по-перше, Україна та Росія мають абсолютно протилежні військові цілі та не прагнуть їх змінювати. Хоча Кремль і вдає, що нібито готовий до переговорів, проте продовжує атакувати та намагається захопити якомога більше українських територій.

По-друге, у ЗМІ наголошують, що з боку деяких союзників буде жорсткий опір таким умовам "мирного плану" Трампа. Чимало країн НАТО оцінюють агресію Росії проти України як безпосередню загрозу і для своїх територій.

У WSJ резюмують, що Україна сильно залежить від фінансової та військової допомоги США, а тому адміністрації Трампа, ймовірно, буде легше змусити Володимира Зеленського піти на переговори. Втім, журналісти західного ЗМІ резюмують, що у такому випадку президенту України доведеться зіткнутися з чималим опором громадськості, яка розглядатиме поступки території як капітуляцію перед Москвою.