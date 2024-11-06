Трамп перетворив Республіканську партію на "партію робітничого класу", що засвідчило зростання підтримки з боку темношкірих виборців і виборців латиноамериканського походження, пише 24 Канал з посиланням на заяви в ефірі CBS старшого радника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Джейсона Міллера.

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Чим займеться Трамп у Білому домі насамперед

Уся політика щодо безпеки кордонів, яка була запроваджена Трампом, може бути просто повернута так, як вона була раніше. Їм (команді Трампа – 24 канал) не потрібне рішення Конгресу, аби повернути захист кордону,

– заявив Міллер.

Також він сказав, що Дональд Трамп розширить розвідку енергоресурів, щоб знизити ціни. Щодо інших дій, то вони вимагатимуть законодавчих дій і відповідних рішень.

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До речі, ЗМІ писали, що Дональд Трамп може поговорити з Владіміром Путіним вже 6 листопада. Така телефонна розмова, на думку старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних сил Тіма Вілласі-Вілса, створила б очікування врегулювання шляхом переговорів.