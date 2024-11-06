Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Ризики для України у разі обрання Трампа

Так, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних сил Тім Вілласі-Вілсі зауважив, що від президентських виборів у США надходить "безпосередня небезпека" для України.

Перемога Дональда Трампа може призвести до того, що він зателефонує президенту Росії Володимиру Путіну вже 6 листопада. Будь-який такий дзвінок створив би очікування врегулювання шляхом переговорів, і обговорення, можливо, почнеться в перших місяцях 2025 року,

– сказав він.

Вибори у США онлайн: дивіться інтерактивну карту

Віллас-Вілсі вказує, що у такій угоді Україна навряд може розраховувати на повернення Криму та Донбасу, а також сумнівно, що отримає репарації. Також цілком імовірно, що російські посадовці не постануть перед судом за воєнні злочини, а документ покладе хрест на майбутньому членстві України в НАТО.