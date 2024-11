До оголошення результатів виборів президента США залишилося кілька днів, але фаворита досі важко назвати. Соцмережі рясніють різними думками американців, і не тільки про Камалу Гарріс та Дональда Трампа. Американські медіа поширюють варіанти результатів президентських виборів і того, що буде після них зі стосунками США з Європою та з урегулюванням війни Росії проти України.

Не стоїть осторонь і Кремль, який нібито "не зацікавлений у виборах в США", але має свого фаворита – Трампа. Відомо, що Росія втручалася у вибори на його користь у 2016 році, і не виключено, що зробить це зараз. Зокрема через "агента впливу" Ілона Маска, який начебто контактує з російським диктатором Путіним.

Як Росія використала соцмережі та політтехнології у 2016 році, як медіа допомогли Трампу тоді та чи захищені американські вибори зараз – читайте в матеріалі 24 Каналу.

"Геній" Бреда Парскдейла. Хто і як допоміг Трампу виграти кампанію в 2016 році

2016 рік. Минуло лише два роки з початку російської агресії проти України. Окуповано Крим та частини Донецької та Луганської областей разом із їхніми головними містами. Але Україна лишається в російському інформаційному просторі попри війну, що точиться на сході. Російські соцмережі, зокрема Вконтакте та Яндекс, заблокують лише у 2017 році.

Тим часом американський Facebook стає одним із головних інструментів впливу кампанії Трампа. Його розкрутив Бред Парскейл, цифровий консультант та політний радник, відповідальним за діджитал-кампанію Дональда Трампа під час виборів 2016 року.

Парскейл використав Facebook та інші соцмережі для мікротаргетування виборців, що стало ключовим фактором успішної кампанії Трампа.

Я був директором цифрових медіа… Так, усі ці божевільні речі у Facebook були моєю ідеєю,

– розповідав Парскейл на одному зі з'їздів республіканців.

За словами Парскейла, він вчасно зрозумів, що Facebook – це запорука перемоги Трампа на виборах 2016 року, як згодом і сталося. Мікротаргетинг виявився ідеальним інструментом – він може скерувати потрібну рекламу на певну аудиторію з будь-якої верстви населення США.

Цікаво! Парскейл увійшов у сферу політичного діджиталу завдяки випадковості: у 2010 році він отримав замовлення на створення сімейного сайту Трампів, за яке відповідала Іванка Трамп. Він погодився на суму 10 тисяч доларів, що було дуже низькою ціною для такої роботи на американському ринку. За словами Парскейла, він сам розробляв сайт.



Згодом Парскейл виконав ще кілька дрібних замовлень для Трампа, що дало йому можливість стати керівником цифрової стратегії в кампанії Трампа на президентських виборах.

Бред Парскейл / Фото CNN

У період з червня по листопад 2016 року фірма Парскейла Giles-Parscale отримала 94 мільйони доларів, більшість з яких пішла на діджитал-рекламу.

Оголошення були різними – від стандартних до віральних, таких, що використовували меми. Кампанія Трампа публікувала у твітері зображення обличчя Гілларі Клінтон, його конкурентки на виборах від демократів, зірки Давида та купи готівки. Цей колаж поширювали на антисемітських форумах. Команда Парскейла запускала нібито расистські вислови Клінтон та таргетувала їх на темношкірих американців, розповсюджувалися конспірологічні відео з натяками на те, що Клінтон приймала заборонені наркотики та мала контакти з Путіним.

Як працювала команда кампанії Трампа у 2016-му

Парскейл став цифровим директором Трампа в червні 2016 року. Штаб-квартира кампанії розташовувалася на п'ятому поверсі Трамп-тавер у Нью-Йорку, але Парскейл керував із Сан-Антоніо у Техасі, з офісу поблизу аеропорту. Парскейл використовував не лише Facebook, а й інші соцмережі та сервіси, зокрема фільтри Snapchat, прямі трансляції на YouTube, збір коштів за допомогою SMS. Але найбільше уваги він приділив все ж Facebook.

Операція Парскейла мала неофіційну назву "Проєкт Аламо" з відсиланням до битви за незалежність Техасу у XIX столітті.



У команді працювало понад сто людей, зокрема, власне, співробітники кампанії, співробітники Національного комітету Республіканської партії та представники технологічних компаній.

В інтерв'ю Fox News після виборів 2016-го Парскейл поділився, що кампанія охоплювала "все" – від реклами на місцевому телебаченні до зустрічей на місцях. Стратеги кампанії використовували аналітику в реальному часі, коли вирішували, куди направити агітаторів, де проводити мітинги, навіть те, що Трамп має сказати на певному мітингу. Кампанія використовувала програмне забезпечення для створення нескінченного потоку реклами, кожна з яких відрізнялася однією або декількома крихітними варіаціями: новим шрифтом, новим кольором, новим співвідношенням сторін, фотографією Трампа, зробленою дещо під іншим кутом.

Деяким людям більше подобається зелена кнопка, ніж синя. Деяким людям подобається слово "пожертвувати" замість "сприяти",

– пояснював потім Парскейл.

Якщо кожен варіант вважати окремою рекламою, то передвиборча кампанія Трампа загалом мала 5,9 мільйона оголошень у Facebook. Кампанія Клінтон – усього 66 тисяч.

Після розриву з Трампом через штурм Капітолія на початку 2021 року Парскейл повернувся до нього напередодні чергових виборів – і з новими технологіями. За словами Парскейла, його компанія Campaign Nucleus може використовувати штучний інтелект, щоб створювати таргетовані електронні листи, та аналізувати безліч даних для оцінки настроїв виборців.

З 2023 року Campaign Nucleus та інші компанії, пов'язані з Парскейлом, отримали понад 2,2 мільйона доларів від кампанії Трампа, Національного комітету Республіканської партії та інших політичних комітетів.



Лара Трамп, нова співголова республіканського комітету і невістка Трампа, раніше працювала консультанткою у компанії, співвласником якої є Парскейл. А кампанія спікера Палати представників США Майка Джонсона нещодавно найняла Campaign Nucleus, про що свідчать фінансові записи кампанії.

Водночас сам Трамп назвав штучний інтелект "страшним" і "небезпечним". Представники його передвиборчої кампанії не підтвердили участь Парскейла та заявили, що не використовували інструменти ШІ. Але що важко не помітити – це генерація передвиборчої пропаганди штучним інтелектом Grok у X Ілона Маска. Цікаво, що в соцмережі прихильника Трампа з'являлися й антитрампівські картинки.

Як у вибори в США втручалася Росія

У 2016 році Путін таємно доручив російським спецслужбам підтримати кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента США, мовилося у повідомленні The Guardian від 2021 року з посиланням на отримані секретні документи. На думку Кремля, Трамп був "психічно нестабільним" і схильним до імпульсивних рішень, що могло б допомогти Росії досягти власних геополітичних цілей.

У документах мовиться про засідання Ради безпеки Росії, що відбулося 22 січня 2016 року. Хоча офіційно на порядку денному були економічні питання та ситуація в Молдові, під час закритої частини обговорювали вибори в США. На нараді було представлено доповідь №32-04\вд із грифом "таємно", в якій Трампа називали "найбільш перспективним" кандидатом від Республіканської партії.



Секретні документи / The Guardian

Доповідь характеризувала Трампа як людину з "психічною нестабільністю, імпульсивністю та комплексом неповноцінності". У документі зазначалося, що обрання Трампа сприятиме дестабілізації внутрішньої політичної ситуації в США, що відповідало стратегічним інтересам Росії.



Автори доповіді наголошували на необхідності використати всі можливі засоби для підтримки Трампа в його президентській кампанії, оскільки це могло б реалізувати бажаний сценарій політичної дестабілізації Сполучених Штатів.

Крім того, у документі натякалося на наявність компрометувальних матеріалів на Трампа, зібраних під час його перебування в Росії. The Guardian припускає, що ці матеріали могли використовуватися для впливу на Трампа. Хоча деталі компромату залишаються невідомими, оскільки додаток до доповіді, що містить цю інформацію, журналісти отримати не змогли.

Ймовірним автором доповіді є Владімір Сімонєнко, керівник експертного управління Кремля. 14 січня 2016 року він направив скорочену версію документа російським розвідорганам. Через два дні Путін підписав указ про проведення наради Ради безпеки для обговорення цього питання. На засіданні були присутні ключові фігури російського уряду, серед яких тодішній прем'єр-міністр Дмітрій Мєдвєдєв, міністр закордонних справ Сергєй Лавров, міністр оборони Сєргєй Шойгу, керівник Служби зовнішньої розвідки Міхаїл Фрадков і директор ФСБ Алєксандр Бортніков.

На основі доповіді, Росія ухвалила низку заходів для впливу на виборчий процес у США, зокрема, через медійний простір та розпалювання політичного розколу в американському суспільстві. Також було створено таємну міжвідомчу комісію, яка мала реалізовувати завдання, поставлені в спеціальній частині документа. Комісію очолили Шойгу, Фрадков і Бортніков, які координували дії різних відомств: збирання інформації, організація інформаційних кампаній і контррозвідувальні заходи.

Через кілька тижнів після засідання Ради безпеки Росії стався злам серверів Національного комітету Демократичної партії США, після чого було оприлюднено електронне листування Гіларі Клінтон, провідної кандидатки від демократів. Це стало важливим епізодом у виборчій кампанії та завдало удару по її репутації.

Західні спецслужби, як повідомляє The Guardian, отримали доступ до цієї доповіді лише кілька місяців тому й продовжують її вивчати. Дональд Трамп відмовився від коментарів щодо публікації, а прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков назвав цю інформацію "абсурдною та неправдивою". Це традиційна відповідь Пєскова, яку він застосував ще у 2024 щодо Ілона Маска.

Чи визнає Трамп вибори не на свою користь

Немає сумнівів, що Дональд Трамп відмовиться визнати поразку на виборах президента США в листопаді, мовиться у матеріалі The Guardian. І, на відміну від 2020 року, зараз його плани підтримує партія.

Одна з лякалок Трампа та трампістів – це участь у виборах нелегалів та не громадян, яка є неможливою за законом. Майже кожен п'ятий виборець-республіканець вважає, що Трамп має оголосити результати виборів недійсними, якщо програє, згідно з нещодавнім опитуванням.



Серед прихильників демократів ця частка становить 12% щодо Гарріс. Згідно зі звітом спостережної групи Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), щонайменше 35 чиновників, які відмовлялися підтвердити вибори 2020 року, матимуть роль у підтвердженні голосування цієї осені.

Долучився й Національний комітет Республіканської партії, який упродовж місяців подавав безсенсовні позови зі звинуваченнями у шахрайстві. Юристи команди Гарріс вже готуються до продовження потоку цих позовів у разі перемоги демократки на виборах. У The Guardian додають, що оскарження можливої поразки Трампа може стартувати уже під час підрахунку голосів у ніч після виборів.

Дні, які можуть знадобитися на підрахунок голосів з ключових штатів, Трамп може використати для хаосу та оголошення своєї перемоги.

Що із впливом Росії у 2024 році

Перед президентськими виборами 2024 року один із головних лейтмотивів кампанії Трампа – зупинка війни Росії проти України "за 24 години". Утім, ці плани – не мають ні деталей, ні презентації. Крім цього, Трамп заявляв, що за своєї каденції погрожував Путіну "розбомбити Кремль", якщо Росія піде війною на Україну.

Що ж до втручання Росії – Путін на словах це вже зробив, коли заявив про те, що віддає перевагу Камалі Гарріс.

Нашим улюбленцем, якщо можна так сказати, був чинний президент, пан Байден. Але його усунули з перегонів, і він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ну що ж, ми так і зробимо – будемо підтримувати її,

– казав російський диктатор.

Однак Кремль і російська військова розвідка організували низку дезінформаційних кампаній, спрямованих проти Гарріс і її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза, мовиться у повідомленні The Washington Post.

Як стверджують американські журналісти, кандидатура Трампа більше відповідає інтересам Москви, адже він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву.

У вересні 2024 року США запровадили санкції проти керівників російських державних медіа, звинувативши Москву в кампанії з втручання у президентські вибори. Міністр юстиції Меррік Гарленд стверджує, що телеканал RT сплатив 10 мільйонів доларів фірмі з Теннессі за створення контенту для американської аудиторії з прихованими посланнями з боку Росії. Санкції стосуються 10 осіб, зокрема керівника RT Маргарити Симоньян, а також обмеження віз для співробітників кремлівських медіа. Зокрема, було вилучено 32 доменних імені, які використовувалися для поширення дезінформації.

Також у вересні Пентагон повідомив про пошук російських хакерів, які намагаються зірвати вибори. Це, зокрема, угруповання RaHDit (Russian Angry Hackers Did It, "це зробили злі російські хакери"). RaHDit раніше займалися впливом на вибори в інших країнах і становлять загрозу виборам у США 2024 року, зокрема, через цифрові операції впливу.



Пентагон пропонує тим, хто поінформує про дії російських хакерів, право на винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів. Учасники RaHDit поширюють і посилюють пропаганду та дезінформацію від кремлівського мовника RT, а саме угруповання очолює офіцер ФСБ Росії Алєксєй Гаращенко.

Цьогоріч з'явився ще один чинник у трампівсько-путінських відносинах – Ілон Маск, якого Трамп планує зробити своїм радником у разі перемоги на виборах. Видання The Wall Street Journal повідомило напередодні виборів, що Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року.

Серед прохань диктатора була відмова від розгортання Starlink для Тайваню. У рік перед виборами зв'язки Маска з Кремлем можуть свідчити про можливе відновлення взаємодії команди Трампа з російським президентом у контексті потенційної угоди щодо України. Ці контакти також викликають занепокоєння в адміністрації Білого дому, адже Маск має доступ до військових і розвідувальних секретів США.



Маск бере участь у кампанії Трампа / Фото AP / Matt Rourke

У Путіна очікувано не визнали факту частих розмов Ілона Маска з кремлівським очільником. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що єдиний контакт Кремля з Маском – це одна телефонна розмова, під час якої бізнесмен обговорював з Путіним "космос, а також наявні та майбутні технології". А інформація, опублікована WSJ, – "абсолютно хибна".

За кілька днів або місяців (якщо Трамп у разі поразки піде на ескалацію) інформація про вплив Росії на американські вибори може перестати бути актуальною – Кремлю доведеться сприйняти нові реалії з першою президенткою США. Однак у разі перемоги Трампа Україна найпершою побачить та відчує, наскільки масштабні зв'язки Трампа з Путіним та чи прислухається російський диктатор до пропозицій з-за океану.