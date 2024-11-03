Міжнародна політика Трампа ближча до інтересів Кремля, однак його план щодо завершення війни в Україні може бути неприйнятними для Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Як Москва приховує свою підтримку Трампа

Зараз в Росії, певно, найбільша підтримка когось з кандидатів за останні роки виборів. На запитання про те, кому він віддає перевагу – Дональду Трампу чи Камалі Гарріс, Владімір Путін відповів з хитрою усмішкою.

"Нашим улюбленцем, якщо можна так сказати, був чинний президент, пан Байден. Але його усунули з перегонів, і він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ну що ж, ми так і зробимо – будемо підтримувати її", – додав Путін з іронією в голосі, зазначивши її "виразний та заразливий сміх".

Росія робить вигляд, що не цікавиться виборами в США. Жартівливі висловлювання російського лідера були легким геополітичним натяком, аби замаскувати очікування Москви.

Кремль та російська військова розвідка організували низку дезінформаційних кампаній, спрямованих проти Гарріс та її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волца.

Кандидатура Трампа ж відповідає інтересам Москви, адже він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву. У Москві, втім, наразі настрої більш стримані, ніж у попередні роки виборів.

Довідка: У 2016 році Держдума вибухнула оплесками після оголошення перемоги Дональда Трампа на виборах. Російські пропагандисти називали перемогу Трампа новою епохою у відносинах між США та Росією.

Гарріс часто зображується у російських ЗМІ як некомпетентна. Пропагандисти насміхаються з її сміху, а новини повторюють дезінформацію про нібито подружні зради та звинувачення в підтримці "радикальної ЛГБТК+ програми".

Що перемога Трампа може дати Росії

Трамп натякав, що хотів би поліпшити відносини з Росією, неодноразово стверджував, що здатен припинити війну в Україні за один день. Втім мало хто в Москві вірить, що Трамп зможе здійснити повний розворот у відносинах, оскільки під час його першого терміну суттєвих змін не відбулося. Про це Washington Post розповіли анонімні російські чиновники.

У Москві розуміють, що прихід Трампа не означатиме хороших відносин зі США, однак його політика їм подобається більше. Якщо Трамп переможе на виборах, може з’явитися шанс завершити війну з Україною на умовах Москви.

У разі перемоги Гарріс очікується, що підтримка України залишатиметься на тому ж сильному рівні.

Зверніть увагу! У вересні Міністерство юстиції США оприлюднило документи, що містили внутрішній план кремлівських політичних стратегів забезпечити перемогу "Політичної партії А" , оскільки її погляди включають "пункти про мир в Україні в обмін на території" та "повернення військ додому з різних куточків світу тощо". Це цілком відповідає Республіканській партії.

Ситуацію прокоментував Ерік Чіарамелла, колишній співробітник Білого дому, а нині аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Вони явно віддають перевагу перемозі Трампа. Він більш відкритий до того, щоб змусити Україну піти на поступки й укласти невигідну угоду з Росією для завершення війни,

– каже він.

Він додав, що Трамп може завдати шкоди іміджу США за кордоном, що також в інтересах Москви.

Перемога Трампа все ж може нести й ризики для Росії. Невідомо, чи погодиться Путін на пропозицію Трампа щодо завершення війни. Відмова може призвести до напружених відносин між ними.

Які плани Трампа щодо України

Хоч Трамп прямо не розкривав конкретних планів перемовин з Росією, але неодноразово заявляв, що зможе завершити війну кількома телефонними дзвінками.

Дж. Д. Венс, кандидат у віце-президенти від Республіканської партії, запропонував план, згідно з яким Росія зберегла б захоплені території, а вздовж нинішньої лінії фронту була б створена демілітаризована буферна зона. Він також заявив, що Україна повинна прийняти нейтралітет.

Двоє колишніх радників Трампа, Фред Флейц та генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, також запропонували план, який передбачає тимчасове припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, причому Україна не отримуватиме подальші постачання західної зброї, якщо відмовиться від переговорів з Росією.

Втім і на такі умови Росія може не піти, пояснює Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Росії та Євразії фонду Карнегі.

Для Путіна це дуже поганий сценарій. Путін не хоче територій. Він хоче Україну,

– зазначила вона.

Вона додає, що серія зустрічей і переговорів між Росією та США щодо України може відбутися, але вони врешті-решт зайдуть у глухий кут.

Путін не буде задоволений, поки США не погодяться відновити відносини з Росією, враховуючи її геополітичні інтереси, і не змінять глобальну карту безпеки. Наразі у Росії реально зацікавлені лише у тому, щоб США було якомога гірше.

Нагадаємо, вибори у США відбудуться у вівторок, 5 листопада, однак багато американців вже проголосували достроково, така можливість існує. Після закриття виборчих дільниць ще триватиме підрахунок голосів, що може затягнутися, у разі мінімальної різниці між кандидатами. Наразі боротьба між Гарріс та Трампом йде у притул. Розподіл голосів у опитуваннях в них однакова – по 49%.