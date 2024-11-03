Вся загроза для нього полягає у тому, що жінки, як правило, голосують частіше за чоловіків. Республіканець вже відстає від Гарріс серед жінок-виборців на 14 пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Дональд Трамп може програти на виборах у США

Як пише CNN, кандидат у президенти США від республіканців уникав участі в онлайн- та телепередачах, орієнтованих на жіночу аудиторію, виступаючи натомість переважно на праворадикальних шоу, якими цікавляться здебільшого молоді чоловіки.

Радники та союзники Трампа стверджували на початку осені, що прихильність чоловіків до нього компенсує брак підтримки з боку жінок. Втім, протягом останніх тижнів республіканці почали висловлювати занепокоєння з цього приводу.

На своїх передвиборчих мітингах республіканець запевняв, що захищатиме жінок. Однак його слова спричинили суперечливу та неоднозначну реакцію суспільства, через позицію його команди стосовно абортів.

Наприклад, кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс, який, до речі, відомий своїми проросійськими висловлюваннями, стверджував, що аборти мають бути визнані незаконними "на національному рівні".

Видання зауважує, що згідно з останнім національним опитуванням ABC News / Ipsos, Трамп поступається Гарріс серед потенційних виборців-жінок на 14%, що значно більше, ніж його 6-відсоткова перевага серед чоловіків.

Крім того, фіксується відчутна перемога кількості жінок під час дострокового голосування. У семи найбільш суперечливих штатах жінки наразі віддали 55% голосів, в той час, як чоловіки – 45%, що не подобається союзникам кандидата.