Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Смотрите также "Проект Аламо" и российские хакеры RaHDit: как Трамп выиграл выборы в 2016 и кто помогает сейчас

Риски для Украины в случае избрания Трампа

Так, старший научный сотрудник Королевского института объединенных сил Тим Вилласи-Вилси заметил, что от президентских выборов в США поступает "непосредственная опасность" для Украины.

Победа Дональда Трампа может привести к тому, что он позвонит президенту России Владимиру Путину уже 6 ноября. Любой такой звонок создал бы ожидания урегулирования путем переговоров, и обсуждение, возможно, начнется в первых месяцах 2025 года,

– сказал он.

Выборы в США онлайн: смотрите интерактивную карту

Виллас-Вилси указывает, что в таком соглашении Украина вряд ли может рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса, а также сомнительно, что получит репарации. Также вполне вероятно, что российские чиновники не предстанут перед судом за военные преступления, а документ положит крест на будущем членстве Украины в НАТО.