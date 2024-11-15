Инцидент произошел в сибирском госпитале. Там Сергей Чебыкин совершил нападение на сотрудника военной полиции, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Напал с ножом и укусил

Так, Томский гарнизонный суд признал военнослужащего Чебыкина виновным в нападении на другого силовика. Отмечается, что обвиняемый, "находясь в палате госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, нанес ему один удар лезвием туристического ножа по кисти". Когда силовик пытался задержать Чебикина, тот укусил его за предплечье.

По какой именно статье Уголовного кодекса преследовали Чебыкина, не уточняется. Сайт Томского гарнизонного суда, по-прежнему, не открывается после масштабного сбоя в работе сайтов судов.

К слову, на день рождения Путина киберспециалисты ГУР парализовали работу российских судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.